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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Леклер отказался от планшета и начал записывать все в блокнот. Мы узнали почему

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Леклер отказался от планшета и начал записывать все в блокнот. Мы узнали почему
Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор: Валентин Хорунжий
20 февр. 2020 г., 15:19

Гонщик Ferrari объяснил, что именно пишет в блокноте по ходу тестов, а также рассказал, из-за чего команда разбудила его в 6:45 утра

На коллективных тестах Формулы 1 в Барселоне болельщики заметили в руках Шарля Леклера большой блокнот. Среди записей можно было разглядеть пометки о работе шин и впечатления от того или иного круга за рулем болида SF1000. В разговоре с корреспондентом Motorsport.com пилот признался, что начал использовать блокнот только в этом году.

«В прошлом сезоне у меня был планшет, куда я заносил свои соображения, – вспомнил Леклер. – И после 150 кругов за рулем мне было сложно разобраться в собственных записях. Так что я перешел на ручку и блокнот. Они привычнее. Записи помогают мне не забыть важные моменты и быть более точным на совещаниях с командой».

 

В первый день тестов за руль SF1000 должен был сесть партнер Шарля Себастьян Феттель, однако в последний момент немец заболел. «На часах было 6:45 утра, я спал – и тут раздался звонок, – рассказал Леклер о том, как команда вызвала его на трассу в первый день испытаний. – Если честно, для команды не имеет особого значения, кто за рулем. Конечно, механикам пришлось повозиться с заменой сиденья, но в итоге мы [с Себом] действуем по одному и тому же плану. Меняется только имя на машине».

Леклер продолжил тестировать новую Ferrari утром во второй день тестов Формулы 1. Монегаск показал шестое время, после чего уступил место Феттелю.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Пилоты Шарль Леклер
Команды Scuderia Ferrari
Автор Люк Смит

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