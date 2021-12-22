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Формула 1 Самое интересное

Леб и Норрис, Росси и Hyundai – 7 гоночных провалов года

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«Дакар» довел Леба до развода со штурманом, норвежского раллиста на полгода отстранили от гонок за ложь, а Норрис в Сочи заткнул инженера – но не соперников

Леб и Норрис, Росси и Hyundai – 7 гоночных провалов года

Для многих 2021 год выдался непростым. Однако, все познается в сравнении: в мире автоспорта нашлись те, кто смог провалиться сильнее других. Кому-то просто не везло, кто-то поплатился за то, что пропустил малейшую формальность – а ошибки некоторых уж никак не спишешь на судьбу. Вспоминаем главные фейлы 2021 года

Леб на «Дакаре»: замах на рубль, удар на сход

Себастьен Леб – пожалуй, самый быстрый пилот из тех, кто привык ездить за пределами асфальта. Он девять раз выигрывал чемпионат мира по ралли и до сих пор порой выступает в ралли, так сказать, в свое удовольствие. Однако в последние годы у Леба другая цель: покорить «Дакар».

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Казалось бы, что в этом сложного? В сравнении с другими покорителями «Дакара» Леб еще весьма молод. И очевидно, очень быстр. В конце концов, если двухкратному чемпиону по Ралли Карлосу Сайнсу уже удалось выиграть «Дакар» (причем трижды), то чем Леб хуже? Вдобавок к прошлой зиме француз поднакопил и главную дакаровскую ценность – опыт, – имея на счету четыре старта в марафоне и три призовых финиша.

 

Но в этот раз Леба подвела команда BRX, созданная на деньги королевской семьи Бахрейна. На бумаге у этого коллектива было все: машина, построенная знаменитой британской маркой Prodrive, отличный состав, приличный бюджет и все необходимое для топового коллектива. Вроде боевой технички – грузовика, который формально участвует в гонке, а на деле везет запчасти для основных экипажей.

Не было у команды только опыта: коллектив из Бахрейна впервые выступал на «Дакаре». Когда у Леба сломался левый рычаг подвески, выяснилось, что утром в техничку по ошибке положили два правых. Когда у второго экипажа BRX не осталось целых колес, Леб поделился одним из своих запасных. А когда возместить потерю запаски ему должна была та самая боевая техничка – она сама сошла с дистанции.

Наконец, когда Леб отставал от лидера уже на 18 часов, он дважды за два часа пробил колесо. Второй запаски на борту не было, а ждать техничку было бесполезно – и Леб сошел. Причем даже на этом его неприятности не закончились. Позже под давлением команды француз был вынужден объявить, что не возьмет на следующий «Дакар» Даниэля Элену – штурмана, с которым выступал вместе больше 20-ти лет и завоевал все 9 титулов...

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Mercedes в гонке Формулы Е в Эр-Рияде: пауза после победы

Команда Mercedes в этом году проводила второй сезон в Формуле Е – и свои амбиции продемонстрировала в первой же гонке, где победу одержал Ник де Врис. Меньше чем через сутки на трассе в окрестностях Эр-Рияда стартовала квалификация второго этапа (в электрическом чемпионате не редкость сдвоенные уик-энды, когда за два дня проходят два этапа) – но ни машину де Вриса, ни еще три болида с силовыми установками Mercedes cудьи просто не выпустили на трассу!

 

Причиной стала авария Эдоардо Мортары в утренней тренировке. На болиде пилота, выступающего за команду Venturi, отказали тормоза – а ведь, поскольку в Формуле Е торможение завязано на рекуперацию энергии, тормоза подчиняются единой электронной системе, которая управляет силовой установкой. А поставщиком таких установок для команды является, как нетрудно догадаться, Mercedes.

В результате оба заводских болида и обе машины Venturi от квалификации просто отстранили до выяснения всех причин инцидента. Из предосторожности – чтобы, не дай бог, сбой в работе электроники не привел к еще одному инциденту. К старту гонки инженеры со всем разобрались, и пилотам разрешили выйти на старт (само собой, заняв на решетке последние ряды). В итоге де Врис с трудом прорвался на 9-ю позицию, а его напарник Стоффель Вандорн и вовсе остался без очков. Однако хорошо смеется тот, кто смеется с чемпионским кубком в руках: через несколько месяцев именно де Врис и Mercedes стали первыми участниками Формулы Е, получившими за успех в этой серии титулы чемпионов мира.

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Hyundai в WRC: завалила конкурента подарками

В XXI веке марка Hyundai взялась всерьез покорять европейские рынки. И для продвижения в странах с богатой автомобильной историей среди прочего сделала ставку на участие в чемпионате мира по ралли. За последние годы коллектив два раза побеждал в командном зачете, никак не мог выиграть в личном – и на фоне успехов главного конкурента в лице Toyota такие результаты выглядели скорее поражением. Наверняка корейцы собирались переломить ситуацию в свою пользу в этом году, но закончилось все очередным разочарованием.

На Ралли Португалия к вечеру субботы Отт Тянак оторвался от ехавшего вторым Элфина Эванса на Toyota на 20 секунд – но вскоре на Hyundai экс-чемпиона мира сломалась подвеска. На следующей гонке в Италии столь же уверенно лидировали уже два экипажа корейской команды – но утром в субботу Тянак вновь разбил подвеску о камень, а после обеда свой хэчтбек перевернул Дани Сордо. На следующем этапе в Кении поломка амортизатора вывела из борьбы Тьерри Невилля, который к утру воскресенья опережал ближайшего преследователя почти на минуту! За этим последовал обидный сход Тянака на домашнем, эстонском этапе еще в пятницу. И каждый раз победа доставалась экипажам на Toyota.

 

Новость «Тянак разбил подвеску» звучит так, словно вина за случившееся лежит на пилоте. Но если собрать все такие новости, то станет заметно, что с гонщиками Hyundai такое случалось куда чаще, чем с пилотами Toyota. И вскоре вовсю стали поговаривать, что причиной является слишком нежное шасси корейского хэчтбека. Ведь езда на Toyota Yaris тоже не обходится без контактом с валяющимися на дороге камнями – только эти контакты не оборачивались для Элфина Эванса или Себастьена Ожье (который в итоге стал чемпионом) обидными сходами.

Под конец сезона всплыла и другая проблема. На Ралли Испания в сети появилось эпичное видео, где штурман Тьерри Невилля толкает Hyundai i20, причем уворачиваясь от факела пламени из выхлопной трубы. «Да у нас с начала года проблема с тем, чтобы завести прогретый мотор», – как ни в чем не бывало после гонки сказал об этом бельгиец.

 

Руководитель гоночных программ корейской марки Андреа Адамо всегда был любим журналистами за прямоту и любовь ввернуть жесткое словцо. Но теперь к нему стали появляться вопросы. Как допустил руководитель создание столь нежной машины? А если все же виноваты гонщики – зачем Адамо нанял таких сорвиголов? В итоге уже в декабре итальянец ушел в отставку.

Вейбю в WRC: вирусная история

Сколько гонок можно пропустить из-за коронавируса? Льюис Хэмилтон и Никита Мазепин пропустили по одной, Серхио Перес и Кими Райкконен – пару Гран При. А вот талантливый норвежский ралли Оле-Кристиан Вейбю, выступающий в младшем классе WRC2, умудрился пропустить чуть ли не весь сезон. Причем по собственной глупости.

Все началось с того, что коронавирусом заболел другой пилот, лидер зачета WRC2 Андреас Миккельсен (которому потом это не помешало выиграть в этом классе, а параллельно стать чемпионом Европы). Это стало известно накануне Ралли Португалия, куда Миккельсен не поехал. А вот Вейбю поехал – и уже на трассе гонки у него тоже подтвердился коронавирус.

 

Быстро выяснилось, что накануне Вейбю общался с Миккельсеном – а когда приехал на место проведения соревнований, скрыл факт общения от судей. В то время как правила прямо обязывают участника соревнований сообщать, если он контактировал с кем-либо из зараженных. В итоге Вейбю наказали так, как не всегда наказывают за опасные маневры на трассе – на полгода отстранили от всех соревнований. И к моменту истечения этих шести месяцев чемпионат мира по ралли успел завершиться.

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Росси в MotoGP: когда важно вовремя уйти

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси закончил свой последний сезон в чемпионате мира по мотогонкам лишь на 18-ом месте общего зачета. Так и не показав в 2021 году былого мастерства и таланта. Справедливости ради, Росси не блистал уже и в 2020 году – но тогда он хотя бы несколько раз был близок к подиуму и однажды смог на него подняться. А в свой последний сезон – в лучшем случае сражался за попадание в десятку на финише.

Предположить, что прощальная гастроль окажется настолько разочаровывающей, было сложно – даже несмотря на то, что перед началом сезона Yamaha «сослала» итальянцу в команду-сателлит Petronas SRT. Однако годом раньше Франко Морбиделли (кстати, один из воспитанников Росси) стал в составе этого коллектива вице-чемпионом мира...

Но в этом году, похоже, множество факторов, которые могли сделать ситуацию только хуже, сложились в один большой негативный пазл. Это и отставание Доктора от более молодых пилотов по физической форме и скорости реакции. И нюансы поведения шин, которые продолжают плохо подходить сложившемуся стилю спортсмена. И неоднозначная ситуация в команде, которая в конце года лишилась главного спонсора и к началу следующего сезона будет по сути основана заново... В итоге лучшим результатом легенды в этом сезоне стало 8-е место.

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Впрочем, Валентино раньше так часто побеждал и так много навыигрывал, что его провального сезона никто по сути не заметил. А отсутствие подиумов в 2021 году не помешало проводить пилота на пенсию с невероятными почестями.

Впрочем, пенсия эта – весьма относительная. Сразу после завершения карьеры Росси устроил у себя на ранчо в Италии мотогонку по гравийной трассе среди виноградникрв, куда затащил нескольких действующих пилотов MotoGP и даже своего бывшего врага Хорхе Лоренсо. А в 2022 году Росси всерьез собрался выступать в автомобильных гонках на выносливость – по слухам, он и вовсе собирается через год-два добиться места заводского пилота в Ferrari и вывести болид итальянской марки на старт «24 часов Ле-Мана».

Норрис на гонке Ф1 в Сочи: заткнул инженера – но не соперников  

Ландо Норрис (как и его соперники) приехал в Россию после гонки в Италии, где Даниэль Риккардо принес команде McLaren первую почти за десять лет победу. Молодому пилоту, который в этом сезоне выступал заметно лучше своего более опытного напарника, тоже хотелось отличиться – и он отличился. Одержал сенсационную победу в квалификации, завоевав первый поул McLaren с 2012 года – в сложных погодных условиях британец вовремя поставил слики и на подсыхающей трассе превзошел соперников на более быстрых машинах.

Первый поул в карьере вполне мог перерасти в первую же победу. Норрис лидировал почти всю гонку, но под конец заезда в Сочи начался дождь. 

 

Впрочем, капли дождя поливали трассу неравномерно, и большая часть трека оставалась сухой. Норрис оказался в очень трудной ситуации. Ему было что терять – в отличие от пилотов, ехавших следом. И пока соперники один за другим меняли шины на промежуточные, Ландо оставался на сликах (рявкнув «Заткнись!» инженеру, заикнувшемуся о пит-стопе). Что оказалось проигрышной ставкой: пилот переобулся очень поздно, к тому моменту уже потеряв много времени на мокрой трассе – и в итоге стал лишь 7-м.

Конечно, после финиша пилот McLaren получил от множества известных людей уверения в том, что его первой победы осталось ждать недолго... Но, думается, Нико Хюлькенберг или, к примеру, Ник Хайдфельд тоже получали в свое время немало подобных обещаний...

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Дуайт Мерриман: «Ле-Ман» как проклятие

Американец Дуайт Мерриман известен у себя на родине преимущественно как интернет-предприниматель. Он был сооснователем компании DoubleClick, которую в 2008 году купил Google  а теперь развивает новый стартап в области программного обеспечения.

Однако в свои 53 года Мерриман все чаще оказывается в гоночном комбинезоне. Причем не без успехов: в прошлом году, к примеру, его экипаж победил в своем классе в Азиатской серии «Ле-Ман» и в «24 часах Дайтоны».

А вот с гонками в Европе у Мерримана не складывается. Американец участвовал в Европейской серии «Ле-Ман», но занял лишь 31-е место. Однако сложнее всего Мерриману пришлось в «24 часах Ле-Мана».

 

Американец заявлялся в самую престижную гонку два года подряд, но ни разу в ней не стартовал. В 2020 годах он попал в аварию на тренировке и получил травму спины, после чего медики запретили ему выходить на старт.

В 2021 году Мерриман вернулся во Францию – и вновь не продвинулся дальше тренировок. Сначала он разбил спортпрототип своей команды IDEC на тестах  а потом повторил этот финт уже во время официальной тренировки. В итоге предпринимателю было банально не на чем ехать знаменитую гонку. Впрочем, у Мерриама, судя по всему, достаточно денег, чтобы попробовать еще раз и в очередной раз доказать банальную поговорку о боге и троице.

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