Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

Вчера в Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 1. Команды работали на трассе в течение шести дней, разбитых на две трехдневных серии.

Лучшее время по итогам тестов показал Валттери Боттас на Mercedes – это произошло в пятницу по ходу первой серии заездов (21 февраля). Спустя неделю (28 февраля) многие пилоты показали лучшие для себя времена, однако все равно уступили лучшему результату первой недели больше чем полсекунды.

Лучшие результаты - статистика по пилотам и командам

Фото: Pirelli

Mercedes оказался лидером не только по скорости, но и по километражу. Причем это относится к Mercedes и как к одной из 10-ти гоночных команд, и как к поставщику моторов.

Количество кругов – статистика по командам

Команда 19-21 февраля 26 февраля (среда) 27 февраля (четверг) 28 февраля (пятница) Итого Mercedes 494 179 61 167 901 Ferrari 354 164 144 177 839 McLaren 423 102 112 159 796 Racing Point 369 127 130 153 779 Red Bull 471 112 91 103 777 AlphaTauri 384 86 138 157 765 Renault 380 127 96 136 739 Alfa Romeo 424 104 91 115 734 Williams 324 106 158 143 731 Haas 314 107 110 111 642

Количество кругов – статистика по моторам

Мотор 19-21 февраля 26 февраля (среда) 27 февраля (четверг) 28 февраля (пятница) Итого Mercedes 1187 412 349 463 2411 Ferrari 1092 375 345 403 2215 Honda 855 198 229 260 1542 Renault 803 229 208 295 1535