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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Статистика

Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

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Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
Автор:
, журналист (Франция)
29 февр. 2020 г., 07:36

Те, кто следит за событиями в Формуле 1, наверняка уже знают автора самого быстрого круга 2020 года. А вот подсчитать количество кругов, пройденных той или иной командой, вряд ли успели даже отпетые болельщики. Мы поможем с этой информацией.

Вчера в Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 1. Команды работали на трассе в течение шести дней, разбитых на две трехдневных серии. 

Лучшее время по итогам тестов показал Валттери Боттас на Mercedes – это произошло в пятницу по ходу первой серии заездов (21 февраля). Спустя неделю (28 февраля) многие пилоты показали лучшие для себя времена, однако все равно уступили лучшему результату первой недели больше чем полсекунды.

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Фото: Pirelli

Mercedes оказался лидером не только по скорости, но и по километражу. Причем это относится к Mercedes и как к одной из 10-ти гоночных команд, и как к поставщику моторов.

Количество кругов – статистика по командам

Команда

19-21

февраля

26 февраля

(среда) 

27 февраля

(четверг)

28 февраля

(пятница)

 Итого
Mercedes 494 179 61 167 901
Ferrari 354 164 144 177 839
McLaren 423 102 112 159 796
Racing Point 369 127 130 153 779
Red Bull 471 112 91 103 777
AlphaTauri 384 86 138 157 765
Renault 380 127 96 136 739
Alfa Romeo 424 104 91 115 734
Williams 324 106 158 143 731
Haas 314 107 110 111 642

Количество кругов – статистика по моторам

Мотор

19-21

февраля

26 февраля

(среда)

27 февраля

(четверг)

28 февраля

(пятница)

 Итого
Mercedes 1187 412 349 463 2411
Ferrari 1092 375 345 403 2215
Honda 855 198 229 260 1542
Renault 803 229 208 295 1535

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Местонахождение Каталунья
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Фабьен Гайяр

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