Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
Те, кто следит за событиями в Формуле 1, наверняка уже знают автора самого быстрого круга 2020 года. А вот подсчитать количество кругов, пройденных той или иной командой, вряд ли успели даже отпетые болельщики. Мы поможем с этой информацией.
Вчера в Барселоне завершились предсезонные тесты Формулы 1. Команды работали на трассе в течение шести дней, разбитых на две трехдневных серии.
Лучшее время по итогам тестов показал Валттери Боттас на Mercedes – это произошло в пятницу по ходу первой серии заездов (21 февраля). Спустя неделю (28 февраля) многие пилоты показали лучшие для себя времена, однако все равно уступили лучшему результату первой недели больше чем полсекунды.
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Фото: Pirelli
Mercedes оказался лидером не только по скорости, но и по километражу. Причем это относится к Mercedes и как к одной из 10-ти гоночных команд, и как к поставщику моторов.
Количество кругов – статистика по командам
|Команда
|
19-21
февраля
|
26 февраля
(среда)
|
27 февраля
(четверг)
|
28 февраля
(пятница)
|Итого
|Mercedes
|494
|179
|61
|167
|901
|Ferrari
|354
|164
|144
|177
|839
|McLaren
|423
|102
|112
|159
|796
|Racing Point
|369
|127
|130
|153
|779
|Red Bull
|471
|112
|91
|103
|777
|AlphaTauri
|384
|86
|138
|157
|765
|Renault
|380
|127
|96
|136
|739
|Alfa Romeo
|424
|104
|91
|115
|734
|Williams
|324
|106
|158
|143
|731
|Haas
|314
|107
|110
|111
|642
Количество кругов – статистика по моторам
|Мотор
|
19-21
февраля
|
26 февраля
(среда)
|
27 февраля
(четверг)
|
28 февраля
(пятница)
|Итого
|Mercedes
|1187
|412
|349
|463
|2411
|Ferrari
|1092
|375
|345
|403
|2215
|Honda
|855
|198
|229
|260
|1542
|Renault
|803
|229
|208
|295
|1535
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Местонахождение
|Каталунья
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Фабьен Гайяр
Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
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