Лауду признали человеком года по версии FIA, Ферстаппена наградили за лучший обгон
Новичком 2019 года назван Алекс Элбон, лучшим Гран При вновь стал этап в Мексике.
В Париже состоялась традиционная церемония награждения победителей чемпионатов Международной автомобильной федерации FIA. Помимо собственно гонщиков, выигравших титулы, на церемонии также были объявлены победители в специальных номинациях.
Так, человеком года был признан Ники Лауда, который умер от продолжительной болезни в мае 2019 года. Это первый случай в истории премии, которая вручается с 2014 года, когда награда присуждается посмертно.
Новичком года признали Алекса Элбона, который провел первую половину сезона в Toro Rosso, а вторую в команде Red Bull. Напомним, что первым, кому была присуждена эта премия в 2014 году, стал россиянин Даниил Квят, в два прошлых года награждался Шарль Леклер за его дебюты в Ф2 и Ф1.
За лучший обгон года наградили Макса Ферстаппена. Голландец получил этот приз за то, как он обогнал Шарля Леклера во время Гран При Великобритании в Сильверстоуне. В этой номинации победитель определяется голосованием болельщиков.
Наконец, в номинации промоутеров гонок приз в пятый раз подряд достался организаторам Гран При Мексики.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Лауду признали человеком года по версии FIA, Ферстаппена наградили за лучший обгон
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