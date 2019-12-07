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Формула 1 / Новость

Лауду признали человеком года по версии FIA, Ферстаппена наградили за лучший обгон

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Лауду признали человеком года по версии FIA, Ферстаппена наградили за лучший обгон
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 09:29

Новичком 2019 года назван Алекс Элбон, лучшим Гран При вновь стал этап в Мексике.

В Париже состоялась традиционная церемония награждения победителей чемпионатов Международной автомобильной федерации FIA. Помимо собственно гонщиков, выигравших титулы, на церемонии также были объявлены победители в специальных номинациях.

Так, человеком года был признан Ники Лауда, который умер от продолжительной болезни в мае 2019 года. Это первый случай в истории премии, которая вручается с 2014 года, когда награда присуждается посмертно.

Новичком года признали Алекса Элбона, который провел первую половину сезона в Toro Rosso, а вторую в команде Red Bull. Напомним, что первым, кому была присуждена эта премия в 2014 году, стал россиянин Даниил Квят, в два прошлых года награждался Шарль Леклер за его дебюты в Ф2 и Ф1.

 

За лучший обгон года наградили Макса Ферстаппена. Голландец получил этот приз за то, как он обогнал Шарля Леклера во время Гран При Великобритании в Сильверстоуне. В этой номинации победитель определяется голосованием болельщиков.

Наконец, в номинации промоутеров гонок приз в пятый раз подряд достался организаторам Гран При Мексики.

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Автор Сергей Иванов

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