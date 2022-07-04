Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Для Николя Латифи квалификация Гран При Великобритании стала лучшей в карьере: гонщик Williams дошел до финала и обеспечил себе место в пятом ряду решетки. А когда первый старт закончился аварией, он и вовсе стал восьмым.

Однако ни это, ни большое количество сходов не позволили Латифи заработать первые в сезоне очки. Николя финишировал лишь 12-м – после чего признал, что гоночный темп его машины не позволял добиться большего.

«Я стартовал восьмым и по ходу всего первого отрезка вел сражение за очковые позиции, – объяснил канадец на медиа-сессии. – Я чувствовал, что машины вокруг быстрее меня, но возможность использовать DRS позволяла мне держаться в группе с ними. Было очень приятно вновь ощутить это чувство борьбы за хорошие места.

Я сказал сам себе, что попробую продержаться так долго, как смогу. Никакой экономии, только максимальная атака. Но после пит-стопов я остался наедине с темпом своей машины и не мог открывать DRS. Реальность в том, что наша машина – по-прежнему десятая по скорости в пелотоне.

В концовке у меня было преимущество в шинах над [Кевином] Магнуссеном, но прижимной силы было все равно слишком мало [для обгона]. И я просто "убил" свои слики.

Такой исход огорчает, но ждал ли я чего-то иного? Нет. Понятно, что когда видишь сход за сходом, то твоя надежда крепнет. Но сегодня не сложилось. К тому же, перед стартом мы залили недостаточно топлива, так что его пришлось серьезно экономить. На этой трассе подобное приводит к особенно серьезным потерям. Впрочем, у нас в любом случае просто нет темпа».

После того, как Мик Шумахер финишировал в Сильверстоуне восьмым, Латифи остался последним из постоянных участников чемпионата, у кого нет ни одного очка.

Дополнительная информация: Льюис Дункан