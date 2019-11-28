Латифи выступит за Williams в 2020 году

Последнее вакантное место в Формуле 1 оставалось в Williams. Накануне Гран При Абу-Даби команда из Гроу подтвердила, что ее резервный пилот Николя Латифи займет место Роберта Кубицы в следующем сезоне. 24-летний канадец станет напарником Джорджа Расселла, который проведет в Williams второй год.

В пресс-релизе Williams отмечает, что Латифи «проводил много времени в тесном сотрудничестве с командой как на трассе, так и на заводе, и предоставлял ценную информацию для разработки как FW42, так и FW43».

Заместитель руководителя команды Клэр Уильямс сказала: «Я рада объявить, что Николя станет напарником Джорджа в 2020 году. Все мы в Williams были очень впечатлены тем, чего он достиг в этом году в Формуле 2, а также его приверженностью команде, и его работе за кулисами. Николя стал признанным и уважаемым членом Williams, и мы с нетерпением ждем его вступления в эту новую роль, поскольку мы надеемся пробиться обратно к середине пелотона».

Латифи пришел европейскую Формулу 3 в 2013 году, где сезоном позже ему удалось впервые финишировать на подиуме. Параллельно Николя гонялся в Формуле Renault 3.5, где его лучшим результатом стал один финиш на втором месте. После нескольких гонок в GP2 Латифи провел первый полный сезон в серии в 2016 году, дебютировав в команде DAMS. Сейчас с ней он проводит четвертый полный сезон.

За время выступлений в главной младшей формульной серии Латифи одержал шесть побед, а сейчас идет к лучшему результату по итогам сезона. Накануне финального этапа Формулы 2 в Абу-Даби канадец занимает второе место в зачете.

В 2016-м Латифи стал тест-пилотом Renault в Формуле 1, двумя годами позже Force India объявила его резервным пилотом. 2019-й он провел запасным и тест-пилотом в Williams, а также принимал участие в пятничных тренировках по ходу Гран При.