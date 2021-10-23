Латифи: Выход в Q2 – минимальная цель

Николя Латифи стал 18-м по итогам пятничных тренировок Гран При США, опередив своего напарника Джорджа Расселла. Несмотря на это, канадец считает, что в Остине Williams должен быть нацелен как минимум на попадание во второй сегмент квалификации.

«Я думаю, сейчас для нас перед каждым этапом выход в Q2 это минимальная цель, – сказал Латифи. – Независимо от темпа [на конкретном этапе], вы в достаточно хорошей форме, чтобы этого добиваться.

В остальном же, надо посмотреть, как пойдет. Понятно, что нам не гарантирован такой результат, надо работать. На прошлых этапах мы более уверенно себя чувствовали после пятничных тренировок, но так уж бывает».

На 16 Гран При этого сезона Латифи четыре раза удавалось пройти в Q2. Три из четырех таких случаев пришлись на пять последних этапов. Его напарник Джордж Расселл лишь раз за сезон закончил борьбу уже в первом сегменте.