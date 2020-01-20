Латифи выбрал бывший номер Росберга

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
310 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Латифи выбрал бывший номер Росберга

Поделились
Комментарии
Латифи выбрал бывший номер Росберга
Автор:
, Ответственный редактор
20 янв. 2020 г., 10:08

Канадский дебютант Ф1 решил выступать в чемпионате мира под №6.

О своем решении Николя Латифи рассказал в видео, опубликованном в официальном твиттере команды из Гроу. Ранее №6 использовал чемпион мира 2016 года Нико Росберг, но так как после его ухода из Ф1 прошло три сезона, по правилам номер вновь оказался в доступе для новых участников. 

 

«Парни, привет! Всем вам наверняка интересно, какой номер я выбрал на предстоящий сезон Ф1, – сказал единственный дебютант сезона-2020. – Я решил взять номер 6. Причина в том, что я из Торонто, а это город известен как "шестерка". Там телефонные коды 416 или 647.

Немного глупо, я знаю, но все же решил придерживаться этого выбора. Я только что закончил работу на симуляторе Williams, сейчас поеду домой, где побуду какое-то время, а потом вернусь.

Вот мои инженеры Гаэтан и Ронан, теперь они члены команды NL6». 

Росберг, выступая с №6, одержал 20 побед. Также «шестерка» была у Кими Райкконена в чемпионском сезоне 2007 года. Всего машины с №6 выиграли в Ф1 75 гонок – это четвертый показатель после №1, 5 и 2.

Читайте также:

Следующая новость
Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin

Предыдущая новость

Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin

2
MotoGP

Суд обязал Росси выплатить 34 тысячи евро семье молдаван

3
Дакар

Аль-Аттия назвал несправедливым регламент «Дакара»

4
WRC

Контракт Грязина с Hyundai – это очень круто. Почему мы советуем следить за русским раллистом – и при чем тут свинья

5
Формула 1

Архитектор «Зандфорта» скрыл данные от команд Ф1

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Латифи выбрал бывший номер Росберга
F1

Латифи выбрал бывший номер Росберга

Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin
F1

Слухи: Вольф и Стролл выкупят команду Mercedes и назовут ее Aston Martin

Норрис на стриме собрал $2 тыс. для животных Австралии
F1

Норрис на стриме собрал $2 тыс. для животных Австралии

Архитектор «Зандфорта» скрыл данные от команд Ф1
F1

Архитектор «Зандфорта» скрыл данные от команд Ф1

«Перешагнул через болевой порог и поехал дальше». Херберт о дебюте в Ф1
F1

«Перешагнул через болевой порог и поехал дальше». Херберт о дебюте в Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.