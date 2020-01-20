Латифи выбрал бывший номер Росберга

О своем решении Николя Латифи рассказал в видео, опубликованном в официальном твиттере команды из Гроу. Ранее №6 использовал чемпион мира 2016 года Нико Росберг, но так как после его ухода из Ф1 прошло три сезона, по правилам номер вновь оказался в доступе для новых участников.

«Парни, привет! Всем вам наверняка интересно, какой номер я выбрал на предстоящий сезон Ф1, – сказал единственный дебютант сезона-2020. – Я решил взять номер 6. Причина в том, что я из Торонто, а это город известен как "шестерка". Там телефонные коды 416 или 647.

Немного глупо, я знаю, но все же решил придерживаться этого выбора. Я только что закончил работу на симуляторе Williams, сейчас поеду домой, где побуду какое-то время, а потом вернусь.

Вот мои инженеры Гаэтан и Ронан, теперь они члены команды NL6».

Росберг, выступая с №6, одержал 20 побед. Также «шестерка» была у Кими Райкконена в чемпионском сезоне 2007 года. Всего машины с №6 выиграли в Ф1 75 гонок – это четвертый показатель после №1, 5 и 2.