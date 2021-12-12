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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Латифи: В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров

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По словам пилота Williams, он проводил собственную гонку и узнал о том, что невольно помог Ферстаппену только в боксах

Латифи: В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров

Николя Латифи невольно «помог» Максу Ферстаппену стать новым чемпионом Формулы 1. на своем 50-м круге он сражался с Миком Шумахером и был вынужден выехать за пределы трассы, а когда вернулся потерял контроль на болидом и врезался в отбойник.

Этим воспользовалась команда Red Bull, которая оперативно провела пит-стоп своим пилотам, и на свежих шинах Макс Ферстаппен на последнем круге обогнал Льюиса Хэмилтона, выиграв гонку и чемпионский титул.

Перед аварией Латифи, глава Red Bull Кристиан Хорнер сказал, что помочь Ферстаппену стать чемпионом может только чудо, а после того, как такое «чудо» произошло, в шутку поблагодарил Латифи в эфире телеканала Sky F1.

Сам пилот Williams, впрочем, вовсе не выглядел довольным.

«Он выдавил меня с трассы, но так бывает, это был гоночный инцидент, – сказал Латифи о борьбе с Шумахером. – Но когда я вернулся, мои шины оказались грязными, так что я потерял сцепление. Я определенно не так планировал закончить сезон. Я расстроен.

До того момента я не знал, что происходит впереди и не думал, что моя авария станет для кого-то возможностью. Я узнал об этом только уже от ребят из своей команды».

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