Латифи: В Ф2 Элбон много помогал мне, но пора обогнать его

В начале сентября Williams объявила свой состав на предстоящий сезон Формулы 1: Николя Латифи ожидаемо остался в Гроу на третий год, а место ушедшего в Mercedes Джорджа Расселла досталось экс-пилоту Red Bull и Toro Rosso Алексу Элбону.

Как оказалось, канадец с англо-тайским гонщиком уже выступали вместе: в 2018-м они ездили за DAMS в Формуле 2. Элбон тогда выиграл четыре гонки и закончил сезон третьим (за Расселлом и Ландо Норрисом), Латифи же победил один раз и занял итоговое девятое место.

Однако, как рассказал Николя, в Ф1 он рассчитывает навязать давнему напарнику куда более серьезное соперничество.

«Честно говоря, мы уже многое обсудили с Алексом, когда он приезжал на базу для съемок, – рассказал Латифи журналистам. – Также нам удалось переброситься парой фраз во время ожидания старта в Спа под красными флагами. Но той истории [в Формуле 2] мы не касались.

Знаете, я чувствую, что стал куда более зрелым и состоявшимся гонщиком, чем был тогда, в 2018-м. Сейчас я готов открыто говорить о тех сложностях, которые у меня были, в том числе и во время выступлений с Алексом.

В то время в Формуле 2 мне не всегда удавалось адаптироваться к новой машине, на которую только-только перешла серия. Так что мне очень многому пришлось у него учиться. И в том числе по этой причине я с интересом жду, как все будет складываться в следующем году.

Я знаю, что у нас очень разные подходы к пилотированию, потому накопленный мной опыт будет особенно полезен. Ведь никогда не знаешь, что может потребоваться для новой и неизвестной машины. Может, его подход будет лучше для каких-то поворотов, а мой для других – и потребуется найти верное сочетание.

В любом случае, я чувствую себя гораздо сильнее и увереннее, потому нацеливаюсь обогнать Алекса в следующем году».

В сезоне-2021 Латифи заработал 7 очков. У Расселла их 16.