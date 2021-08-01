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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Латифи: Такое случается раз за карьеру

Автор:
, Ответственный редактор

Канадец заработал первые очки в Формуле 1, финишировав за рулем Williams восьмым в Будапеште

Латифи: Такое случается раз за карьеру

В последний раз команда Williams зарабатывала очки на Гран При Германии 2019 года – в той богатой на события дождевой гонке Роберт Кубица приехал десятым. После этого у Джорджа Расселла не раз были шансы пополнить командную копилку, но британец всегда по какой-то причине упускал их.

На этапе в Венгрии двухлетний «сухой» отрезок Williams наконец-то был прерван – однако сделал вовсе не Расселл, а Николя Латифи, ставший восьмым. После аварийного старта канадец даже занимал какое-то время третье место, а в итоге хоть и пропустил нескольких соперников, но все равно принес команде лучший результат с Гран При Азербайджана-2018.

Оценивая свою гонку на медиа-сессии, Латифи сказал: «На старте я смотрел на уходящую вперед прямую и думал, что едва ли смогу обогнать много соперников. Но затем они все внезапно вылетели, а мне удалось удержаться на внутреннем радиусе [первого поворота]. В этом месте чуть больше сцепления.

Это был такой старт, на который ты всегда надеешься, но случаются они, быть может, всего раз за карьеру. И тут нужно было использовать полученное преимущество. Я имею в виду, что еще одной такой гонки может больше и не быть. Конечно, мы рассчитываем зарабатывать очки в этом сезоне, но сегодняшний случай может быть и последним. Надеюсь, что нет, но в этот раз мы добились потрясающего результата».

Он добавил: «Когда я занимал третье место, то был на трассе в одиночестве. Парни впереди уехали далеко, а отрыв от Юки [Цуноды] мне удавалось контролировать. Я догадывался, что за ним собралось много машин, но видел только Юки и, кажется, Ferrari следом за ним. Так что я вел свою гонку.

Признаюсь, уже давно я не был в ситуации, когда можно поспорить за победу, подиум или хотя бы очки. Но я нашел свой темп и сконцентрировался на работе, зная, что задача вполне выполнима».

Николя отметил, что такой результат будет очень важен для продолжения карьеры в Ф1.

«Крайне важен, – отметил он. – Я нацелен остаться в команде, но пока ничего не решено. И такой результат, конечно, поможет. Но все же это особая гонка, мы использовали выпавшую возможность. 

Впереди еще много этапов, и я должен прогрессировать – это покажет команде мое желание остаться. Так что я продолжаю движение вперед». 

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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