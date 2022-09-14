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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Латифи рассказал, что думает о триумфе де Вриса

Канадский пилот попытался найти рациональное объяснение случившемуся. Вышло не очень

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Латифи рассказал, что думает о триумфе де Вриса
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Ник де Врис дебютировал в Формуле 1 в минувший уик-энд, временно заменив Алекса Элбона за рулем болида Williams. И сотворил маленькую сенсацию, финишировав девятым и заработав в своей первой гонке на не самой быстрой машине два очка.

Его временный напарник Николя Латифи при этом стал 15-м, что из-за сходов было предпоследним местом. В своем объяснении случившемуся он предположил, что если бы не везение де Врис был бы на 13-ом месте. Но так и не ответил на вопрос, почему он в любом случае был бы позади.

«На прямых мы были быстры, но в поворотах чуть ли не самые медленные, – сказал Латифи. – Причина проста, и она заключается в том, что у нас минимальная прижимная сила и за счет этого максимально низкое сопротивление воздуху.

Ник в квалификации показал 13-е время [но стартовал 8-м из-за штрафов для пилотов впереди]. Такова наша реальная скорость. Он не должен был финишировать выше этой позиции.

Но хотя наша машина не позволяет обгонять, на ней можно держаться там, где стартовал. И если оказываешься повыше, то там и финишируешь».

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