Латифи: Расселл заставляет меня адаптироваться

Николя Латифи стал последним по итогам сезона-2020 в Формуле 1 среди тех, кто провел более двух Гран При. Канадец проиграл все квалификации сезона своему партнеру по Williams Джорджу Расселлу и единственный из постоянных пилотов Ф1 не набрал ни одного очка за чемпионат.

По словам самого Латифи, борьба с Расселлом помогает ему расти, как пилоту. В 2021 году оба продолжат выступать за Williams.

«Выступление рядом с Джорджем дает мне отличный ориентир, – сказал Латифи The Race. – Так я могу больше узнать о себе, как пилоте, потому что приходится адаптироваться. Нельзя просто оставаться в своей зоне комфорта и ехать так, как привык. Приходится перенастраивать голову, отвыкать от каких-то привычек. И большая часть работы пилота Формулы 1 сводится к умению адаптироваться».