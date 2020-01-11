Латифи привел в Williams еще одного спонсора

Логотип крупнейшего коммерческого банка Канады, который поддерживал Николя Латифи с 2014 года, появится на носовом обтекателе машины FW43. Брендинг Королевского банка будет размещаться в боксах и гостевых зонах Williams, а также на командной форме и комбинезонах пилотов.

«Раскрытие потенциала молодежи и молодых спортсменов является приоритетом в нашей компании, и это партнерство позволит нам продолжать поддерживать талантливого канадского гонщика Николя Латифи, который дебютирует весной этого года в Ф1. Мы с нетерпением ждем совместной работы с нашими партнерами в ROKiT Williams Racing в 2020 году и болеем за Николя из его родной страны», – приводятся в пресс-релизе Williams слова вице-президента банка Мэтта Макглинна.

Это уже не первый спонсор, о сотрудничестве с которым объявила Williams. Ранее команда рассказала о сделках с компаниями, которые принадлежат канадскому бизнесмену Майклу Латифи, отцу Николя. По неофициальной информации, доходы от этих сделок составят составят 40 миллионов долларов.