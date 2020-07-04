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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Латифи приложил Williams об отбойник на тренировке: видео

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Латифи приложил Williams об отбойник на тренировке: видео
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 13:23

Единственный дебютант Формулы 1 стал участником первого в сезоне инцидента, закончившегося заметным повреждением болида

Николя Латифи попал в аварию по ходу субботней тренировки Гран При Австрии. Гонщик Williams поскользнулся на поребрике на выходе из первого поворота трассы «Ред Булл Ринг» и потерял контроль над автомобилем. После этого болид по касательной ударился носовой частью об отбойник, дважды развернулся и заглох.

 

Инцидент произошел примерно через 20 минут после начала сессии – за это время Латифи смог проехать всего 6 кругов. Вернуться на трассу по ходу тренировки канадец уже не смог. Механики Williams смогли восстановить машину к началу квалификации.

Первый поворот является самым медленным на трассе в Шпильберге: скорость на его апексе составляет около 100 км/ч – в то время как к моменту начала торможения перед поворотом болиды разгоняются до 320 км/ч. Ранее по ходу пятничных тренировок на этом участке допустили ошибки сразу несколько гонщиков, включая Даниила Квята.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Субботняя тренировка
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Кирилл Качнов

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