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Формула 1 Новость

Латифи поставил условия, на которых готов стать тест-пилотом в Ф1

Канадец готов «сидеть на лавке» только в той команде, которая пообещает ему возможность в дальнейшем участвовать в гонках

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Латифи поставил условия, на которых готов стать тест-пилотом в Ф1
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Николя Латифи проводит свой третий и последний сезон в составе Williams – в Гроу уже объявили, что не станут продлевать контракт с ним. Сейчас канадский пилот изучает варианты продолжения карьеры, в том числе возможность стать запасным гонщиком в одной из команд. 

В подкасте Beyond the Grid Латифи рассказал, что такой вариант интересен ему не сам по себе – а только если он даст реальную возможность вновь стартовать в Гран При. 

«Я буду рассматривать роль третьего пилота, только если увижу реальную возможность вернуться в пелотон Ф1, – сказал Николя. – Если говорить честно и сурово, такой сценарий едва ли возможен. 

Да, Алексу [Элбону] в прошлом году это удалось, так что шанс есть. Но у него была особенная ситуация из-за [поддержки] Red Bull. 

Для меня быть резервным пилотом без возможности вернуться не кажется интересным. В долговременной перспективе я не вижу себя в этой роли. 

В то же время, если на будущий год не получится найти ничего подходящего, и придется вообще взять паузу, чтобы заняться работой на будущее, то нельзя исключать никакие варианты».

В последнее время слухи активно сватают гонщика в серию IndyCar, но он высказал ту же мысль, что совсем недавно можно было слышать от Ромена Грожана.

«Если я перейду в IndyCar, то не хочу выступать там на овалах, – объяснил Латифи. – Но также мне не хочется терять потенциальные очки. Так что если оставаться там на много лет, то можно не стартовать на овалах первый сезон, а со второго постепенно начинать. 

Понятно, что если ты борешься за победы и титулы, то ставишь себя в невыгодное положение, пропуская гонки. Но мне кажется, что они [овалы] очень небезопасны. В последние годы это не совсем так, так что можно было бы попробовать.  

Тем более, сейчас в календаре осталось всего четыре "овальных" гонки».

Грожан в итоге изменил свою позицию и начал выступать и на овалах – француз впервые вышел на такую трассу во второй половине дебютного сезона-2021, а в нынешнем году вообще выступал во всех гонках IndyCar без пропусков. 

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