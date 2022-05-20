Латифи посмеялся над слухами о своем увольнении

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В преддверии Гран При Майами в социальных сетях нескольких канадских СМИ появились публикации о замене Николя Латифи в составе Williams на Ника де Вриса. Позже эти посты были удалены, и издания принесли извинения за ошибку.

Однако в свете слабых выступлений канадца в первых Гран При – он несколько раз попадал в аварии и ни разу не финишировал выше 14-й позиции – сам по себе новость о его увольнении не показалась особенной сенсацией.

В пятницу на этапе в Барселоне гонщика попросили прокомментировать все эти спекуляции.

«Я видел эти публикации и посмеялся над ними, – ответил Латифи. – Ни слова правды там нет. Как вы видите, я по-прежнему здесь.

Слухов много, но такова уж природа нашего спорта. Но я был удивлен тем, что увидел эту информацию за авторством, скажем так, довольно авторитетного репортера, у которого не было для этого никаких оснований.

Так что меня это лишь насмешило».

Сейчас канадец идет в общем зачете Ф1 последним среди постоянных участников сезона. Его партнер по Williams Алекс Элбон смотрится куда лучше, уже дважды заработав очки.

Между тем, источник в команде сообщил, что будущее Латифи после окончания сезона-2022 действительно вызывает вопросы. Несмотря на солидную спонсорскую поддержку, Николя может уступить место Нику де Врису, который имеет поддержку Mercedes.

В этот уик-энд голландский чемпион мира ФЕ будет работать с командой в первой тренировке.

«У меня есть своя работа, и для меня все это ничего не меняет, – отметил Латифи. – Мне кажется, что вполне в интересах команды услышать новое мнение о нашей машине.

Здорово услышать мнение о ней от человека, который в прошлом году пилотировал Mercedes [на тестах]. Его опыт будет очень полезен. Но на моей программе подготовки и работы в пятницу все это никак не отразится».