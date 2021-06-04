Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы Следующая / На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

Автор:
, Ответственный редактор

Канадский гонщик вынужден был досрочно прервать тренировку из-за того, что не захотел мешать сопернику

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

После нескольких Гран При, где скорость ее машин оставляла поводы для оптимизма, в Баку команда Williams вновь откатилась на последние строчки протоколов. По итогам тренировок Джордж Расселл стал 17-м, а Николя Латифи и вовсе не смог опередить никого из соперников. 

Правда, после обеда канадец успел проехать всего пять кругов, после чего был вынужден прервать работу, остановившись на трассе.

Как рассказал он сам, обстоятельства, помешавшие ему нормально потренироваться, оказались на редкость обидными. 

«Я подвинулся, чтобы освободить дорогу сопернику – но после этого оказалось, что не попадаю в следующий левый поворот, – рассказал Николя на медиа-сессии. – Я заехал в карман безопасности, но там мне не удалось сразу развернуть машину. 

Пришлось включать заднюю передачу, на что потребовалось время. Из-за этого температура силовой установки стала слишком высокой. У нас есть специальная система, призванная не допустить повреждения мотора – и она просто заглушила его». 

Он добавил: «Жаль, что так вышло. На такой трассе особенно не хочется терять время. Не самое идеальное развитие событий, но мы постараемся показать свой максимум».

Для Латифи нынешнее выступление в Баку является дебютным в Ф1. Однако в 2019-м он стал в Азербайджане победителем воскресной гонки Формулы 2.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Предыдущая новость

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Следующая новость

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

21мин
2
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

3
Формула 1

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

4
Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

5
Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Самое важное:
На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

21мин
Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость
Формула 1

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

30мин
Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

31мин
Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену Гран При Сингапура
Формула 1

Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше
Формула 1

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»? Инди-500
IndyCar

Цена успеха. Сколько заработал победитель «Инди-500»?

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

Расселл: Никогда не видел такого быстрого Латифи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Расселл: Никогда не видел такого быстрого Латифи

Williams опубликовала фото нового болида. Модную презентацию сорвала хакерская атака
Формула 1

Williams опубликовала фото нового болида. Модную презентацию сорвала хакерская атака

Williams Больше от
Williams
Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Формула 1 Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал
Формула 1 Формула 1

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1 Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1 Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull
Формула 1 Формула 1

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Самое важное:

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость
Формула 1 Формула 1

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1 Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1 Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.