Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

После нескольких Гран При, где скорость ее машин оставляла поводы для оптимизма, в Баку команда Williams вновь откатилась на последние строчки протоколов. По итогам тренировок Джордж Расселл стал 17-м, а Николя Латифи и вовсе не смог опередить никого из соперников.

Правда, после обеда канадец успел проехать всего пять кругов, после чего был вынужден прервать работу, остановившись на трассе.

Как рассказал он сам, обстоятельства, помешавшие ему нормально потренироваться, оказались на редкость обидными.

«Я подвинулся, чтобы освободить дорогу сопернику – но после этого оказалось, что не попадаю в следующий левый поворот, – рассказал Николя на медиа-сессии. – Я заехал в карман безопасности, но там мне не удалось сразу развернуть машину.

Пришлось включать заднюю передачу, на что потребовалось время. Из-за этого температура силовой установки стала слишком высокой. У нас есть специальная система, призванная не допустить повреждения мотора – и она просто заглушила его».

Он добавил: «Жаль, что так вышло. На такой трассе особенно не хочется терять время. Не самое идеальное развитие событий, но мы постараемся показать свой максимум».

Для Латифи нынешнее выступление в Баку является дебютным в Ф1. Однако в 2019-м он стал в Азербайджане победителем воскресной гонки Формулы 2.