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Формула 1 Новости

Латифи поддержал компанию по борьбе с онлайн-травлей

Пилот Williams пообещал помочь компании, которая обслуживает жертв булинга в интернете

Латифи поддержал компанию по борьбе с онлайн-травлей
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Николая Латифи невольно стал одним из главных героев борьбы за чемпионский титул в Формуле 1, которая развернулась в Абу-Даби в декабре 2021 года. В той гонке решалась судьба титула, и Льюис Хэмилтон был объективно быстрее и уверенно шел к победе в гонке и в чемпионате.

Однако за несколько кругов до финиша Латифи, боровшийся в конце пелотона за место вне очковой зоны, допустил ошибку и разбил свой болид об ограждение. На трассе появился автомобиль безопасности, после чего директор гонки принял ряд решений, в результате которых Макс Ферстаппен смог сохранить второе место и даже получить свежие шины, и когда гонка за круг до финиша возобновилась, обогнать Хэмилтона и стать чемпионом.

Естественно, эти события не понравились ни Хэмилтону, ни его команде Mercedes, ни их болельщикам. Латифи даже был вынужден нанять охрану, а теперь заявил, что присоединился к компании, которая помогает жертвам онлайн-травли.

«Этой зимой я знал, что человек, который сталкивается с онлайн-травлей, остается один на один со своей проблемой и не обладает знаниями касательно того, как поступать в такой ситуации, – написал Латифи в соцсетях. – Это надо как-то менять, и я готов в этом участвовать.

Я поговорил со Скотом Фрименом, гендиректором Cybersmile Foundation, и понял, что его команда знает, как поддержать людей в такой ситуации, как была у меня с помощью обучения и советов. Они достаточно компетентны для того, чтобы произвести настоящие позитивные изменения.

Я теперь буду работать с Cybersmile, и мы разработаем план поддержки жертв онлайн-травли, который я представлю в ближайшее время».

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