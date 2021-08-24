Латифи остался доволен своим прогрессом в Ф1

Расселл и Латифи выступают вместе с начала 2020 года. В 28 прошедших Гран При быстрейшим в субботу неизменно становился именно Джордж. Как-то раз Николя уступил напарнику всего 0,002 секунды, но обычно разница между ними значительно больше.

И хотя на недавнем Гран При Венгрии, где оба пилота Williams заработали очки, Латифи финишировал впереди напарника, этот эпизод стал следствием стартового хаоса, а вовсе не реальной расстановки сил.

Несмотря на ощутимое отставание от Расселла, канадский пилот остался доволен тем, чего добился за время выступлений в Ф1.

«Процесс обучения продолжается, – объяснил он. – Думаю, мои результаты подтверждают это.

Если бы на ранней стадии карьеры в Ф1 мне бы не удавалось прибавлять, это стало бы поводом для серьезных волнений. Но я точно прогрессирую, хотя со своей стороны отлично знаю те моменты, над которыми еще надо серьезно работать».

Он продолжил: «У меня уже были сильные гонки, хотя другие получались далеко не столь хорошими. Но это часть тех взлетов и падений, через которые ты проходишь по ходу сезона.

Во второй части чемпионата я нацелен опираться на полученный опыт и концентрироваться на том, в чем должен прибавить.

Я бы сказал, что пока меня больше всего радует прогресс в квалификациях В прошлом году именно с ними у меня были серьезные сложности.

Разница между мной и напарником выглядит обманчивой. Борьба в стартовом сегменте квалификации невероятно упорная, и почти всегда мне не хватает для выхода дальше всего 0,1 или 0,15 секунды.

К сожалению, мой гоночный темп не столь хорош, как хотелось бы. Один круг – это один круг, а когда тебе необходимо ехать на протяжении полутора часов, слабые места машины и твоего пилотирования становятся более очевидными».

За время выступлений в Ф1 Латифи ни разу не занимал на стартовой решетке Гран При место выше 14-го. В нынешнем сезоне он всего однажды в 11 Гран При вышел из первого сегмента квалификации, хотя Расселл почти всегда продолжает борьбу во втором, а однажды пробился и в третий.