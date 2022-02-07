Латифи оправился от угроз фанатов: Все в прошлом

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На финальных кругах Гран При Абу-Даби Николя Латифи разбил машину и тем самым вызвал появление сейфти-кара. Благодаря этому Макс Ферстаппен на рестарте смог обойти Льюиса Хэмилтона и завоевать чемпионский титул.

Некоторые пользователи социальных сетей посчитали канадца виноватым в произошедших на «Яс-Марине» событиях: после гонки в адрес Латифи начали сыпаться различные злостные комментарии, включая угрозы расправы.

И вот, более полутора месяцев спустя Николя готов признать, что практически до конца оправился от интернет-атаки.

«Я уже чувствую, что все позади, – приводит слова Латифи RacingNews365. – Это были непростые несколько дней, но это часть спорта. Как я и упоминал в своем посте, я ожидал чего-то похожего после гонки. Конечно, когда сезон разгонится и появится что-то более важное, о чем люди будут говорить, тогда вся эта история забудется окончательно. Для меня теперь это все далеко в прошлом».