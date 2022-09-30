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Формула 1 Новость

Латифи объяснил, за что его уволили из Williams

После трех лет совместных выступлений команда решила не продлевать контракт с пилотом. Он сказал, что это справедливое решение

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Латифи объяснил, за что его уволили из Williams
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Незадолго до Гран При Сингапура Williams объявила, что завершит сотрудничество с Николя Латифи в конце нынешнего сезона. Пилот дебютировал в составе команды из Гроу в 2020-м и провел в ее составе всю карьеру, как правило, оставаясь в самом конце пелотона. 

После увольнения гонщик из Торонто признал, что такое решение можно считать обоснованным. 

«Здесь все просто: в нашей индустрии определяющим фактором является результат, – сказал он журналистам в Сингапуре. – В этом году в силу некоторых причин результатов не было.   

Команда сделала то, что было в ее интересах. Они выбрали другое направление. И тут все предельно просто. Конечно, я понимаю их. Я уже смирился с их решением и теперь должен переходить к следующей стадии своей карьеры».

Латифи добавил: «Определенно, я удовлетворен тем, что уже сделал. В каком-то смысле мне было проще принять решение команды, так как у меня нет никаких сожалений по поводу собственной работы – как на трассе, так и вне ее. 

Просто не вышло. Но мне сожалеть не о чем». 

Гонщик признался, что технический регламент 2022 года стал для него фактором дополнительной сложности. 

«Философия этих машин, причем не только нашей, сделала управление более сложным, – сказал Николя. – Они совсем другие, более резкие и менее прощающие. Отчасти это связано с шинами, отчасти – а аэродинамикой, жесткостью и другими вещами. 

Ездить на них не столь приятно. А наша, кроме того, имеет фундаментальные сложности с балансом. Если говорить просто, у нас недостаточно прижимной силы. Отсюда и возникают вопросы к балансу и управляемости. 

В прошлом году я лучше чувствовал себя за рулем. Но если совсем откровенно – даже те машины не полностью подходили моему стилю. Мне пришлось значительно менять его и адаптироваться. 

А в этом сезоне, после изменений самой философии правил, у нас так и не вышло найти общий язык».

В этот уик-энд Латифи выступает на Гран При Сингапура вместе с Алексом Элбоном, который вернулся в Ф1 после пропущенной из-за аппендицита гонки в Монце. В первой тренировке на трассе «Марина-Бэй» Николя показал 20-е и последнее время. 

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