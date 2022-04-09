Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии

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Квалификацию третьего этапа Ф1 в Мельбурне пришлось прервать красными флагами после того, как два канадских пилота столкнулись на выходе из пятого поворота. Николя Латифи замедлился и пропустил Лэнса Стролла, но тотчас попробовал обогнать того.

Однако гонщик Astom artin стал смещаться в сторону соперника, и машины столкнулись. Williams отбросило в барьер, и машина получила серьезные повреждения.

Both Stroll and Latifi are out of the car and okay



Just over two minutes remain on the paused Q1 clock ⏳#AusGP #F1 pic.twitter.com/PvyZJ7ehe6 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

«Для меня все ясно, – сказал Латифи в эфире Sky Sports, вернувшись в паддок. – Я только что посмотрел видео. Я сбросил скорость, готовясь к быстрому кругу, а он просто повернул в меня, когда я мыл рядом. Тут больше и сказать нечего».

Николя спросили, зачем он сам стал пропускать Стролла незадолго до столкновения.

«Он атаковал, потому [инженер] попросил меня сделать это, – ответил тот. – А потом он бросил попытку, так что я просто продолжил собственные приготовления и решил вновь выйти вперед. Там было много места, но когда я почти завершил обгон, он почему-то решил повернуть в меня. На записи это видно совершенно четко».

По информации эксперта Sky Sports Каруна Чандхока, в момент аварии оба пилота были на медленных кругах.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию квалификации в Альберт-парке.