Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно Следующая / Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий
Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии

Гонщик Williams объяснил, что привело к столкновению с соотечественником по ходу первого сегмента

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Квалификацию третьего этапа Ф1 в Мельбурне пришлось прервать красными флагами после того, как два канадских пилота столкнулись на выходе из пятого поворота. Николя Латифи замедлился и пропустил Лэнса Стролла, но тотчас попробовал обогнать того.

Однако гонщик Astom artin стал смещаться в сторону соперника, и машины столкнулись. Williams отбросило в барьер, и машина получила серьезные повреждения.

«Для меня все ясно, – сказал Латифи в эфире Sky Sports, вернувшись в паддок. – Я только что посмотрел видео. Я сбросил скорость, готовясь к быстрому кругу, а он просто повернул в меня, когда я мыл рядом. Тут больше и сказать нечего».

Николя спросили, зачем он сам стал пропускать Стролла незадолго до столкновения.

«Он атаковал, потому [инженер] попросил меня сделать это, – ответил тот. – А потом он бросил попытку, так что я просто продолжил собственные приготовления и решил вновь выйти вперед. Там было много места, но когда я почти завершил обгон, он почему-то решил повернуть в меня. На записи это видно совершенно четко». 

По информации эксперта Sky Sports Каруна Чандхока, в момент аварии оба пилота были на медленных кругах.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию квалификации в Альберт-парке.

Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно
Предыдущая новость

Отмену зоны DRS в Мельбурне подстроил Алонсо? Ему это выгодно
Следующая новость

Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий

Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Почему Haas растеряла скорость? Штайнер ответил Гран При Австралии
Формула 1

Почему Haas растеряла скорость? Штайнер ответил

Гасли объяснил слабую квалификацию Гран При Австралии
Формула 1

Гасли объяснил слабую квалификацию

Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий Гран При Австралии
Формула 1

Леклер выиграл квалификацию в Мельбурне после двух аварий

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Фотографии: Williams Латифи в огне Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

Фотографии: Williams Латифи в огне

Латифи поддержал компанию по борьбе с онлайн-травлей
Формула 1

Латифи поддержал компанию по борьбе с онлайн-травлей

Латифи ищет способы борьбы с интернет-травлей
Формула 1

Латифи ищет способы борьбы с интернет-травлей

Williams Больше от
Williams
Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии
Формула 1

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

«Отказался ехать на 101%». Прост раскрыл секреты своего успеха
Формула 1

«Отказался ехать на 101%». Прост раскрыл секреты своего успеха

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Австралии. Гонка

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами
Формула 1 Формула 1

Алонсо проведет гонку с травмированными пальцами

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками
Формула 1 Формула 1

Расселл: Мы лишь воспользовались чужими ошибками

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили
Формула 1 Формула 1

У Леклера едва не отобрали поул, но потом простили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.