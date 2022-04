Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии

Квалификацию третьего этапа Ф1 в Мельбурне пришлось прервать красными флагами после того, как два канадских пилота столкнулись на выходе из пятого поворота. Николя Латифи замедлился и пропустил Лэнса Стролла, но тотчас попробовал обогнать того.

Однако гонщик Astom artin стал смещаться в сторону соперника, и машины столкнулись. Williams отбросило в барьер, и машина получила серьезные повреждения.

Both Stroll and Latifi are out of the car and okay



Just over two minutes remain on the paused Q1 clock ⏳#AusGP #F1 pic.twitter.com/PvyZJ7ehe6