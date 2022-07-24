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Николя Латифи получил пакет обновленных деталей Williams только на Гран При Франции – спустя два этапа после своего напарника Алекса Элбона. В субботу утром казалось, что новинки помогли: канадец показал 12-ю скорость. Однако квалификацию он в третий раз в сезоне завершил с последним 20-м временем.

Пилот рассказал, что рассчитывал проехать куда быстрее, но «с машиной внезапно что-то произошло».

«Такое ощущение, что у меня возникло множество небольших проблем, которых не должно было быть, – объяснил Латифи на медиа-сессии. – Весь уик-энд руль стоял немного криво, и нам ничего не удавалось с этим поделать. Понятно, что в условиях закрытого парка исправить это до гонки также невозможно.

Такая ситуация очень отвлекает и расстраивает, были и другие моменты, с которыми не все было в порядке.

У машины точно есть скорость, новинки явно позволили сделать шаг вперед. Но я просто не могу понять, что случилось на моем решающем быстром круге».

Однако главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон заметил, что с машиной канадца практически все в порядке.

«Мы смотрели данные, я даже изучил записи с бортовых камер, – объяснил он. – Если проблемы и есть, то просто минимальные.

Понятно, что всегда есть несовершенство. Прежде было проще все исправить, так как можно было взять машину на ночь, возиться с ней, сколько хочешь, и в итоге все починить. Сейчас рабочее время жестко ограничено, потому все сложнее.

Думаю, дело в этом, а не в самой машине. Она кажется нам вполне неплохой. Может, его самого эти мелочи отвлекают, но лично мне кажется, что техника в целом в порядке».

Латифи еще не заработал в нынешнем сезоне Ф1 ни одного очка. В паддоке множатся слухи, что с 2023 года Williams заменит канадца на запасного пилота Alpine Оскара Пиастри.