Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Насколько Сайнс помог Леклеру в квалификации? Марко подсчитал Следующая / Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла
Формула 1 / Гран При Франции Новость

Латифи обвинил машину в слабой квалификации. Команда все опровергла

Гонщик объяснил, что проехать быстрее ему помешали особенности рулевого управления – но главный гоночный инженер не согласился с ним

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Латифи обвинил машину в слабой квалификации. Команда все опровергла
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Николя Латифи получил пакет обновленных деталей Williams только на Гран При Франции – спустя два этапа после своего напарника Алекса Элбона. В субботу утром казалось, что новинки помогли: канадец показал 12-ю скорость. Однако квалификацию он в третий раз в сезоне завершил с последним 20-м временем.

Пилот рассказал, что рассчитывал проехать куда быстрее, но «с машиной внезапно что-то произошло».

«Такое ощущение, что у меня возникло множество небольших проблем, которых не должно было быть, – объяснил Латифи на медиа-сессии. –  Весь уик-энд руль стоял немного криво, и нам ничего не удавалось с этим поделать. Понятно, что в условиях закрытого парка исправить это до гонки также невозможно.  

Такая ситуация очень отвлекает и расстраивает, были и другие моменты, с которыми не все было в порядке. 

У машины точно есть скорость, новинки явно позволили сделать шаг вперед. Но я просто не могу понять, что случилось на моем решающем быстром круге». 

Однако главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон заметил, что с машиной канадца практически все в порядке.

«Мы смотрели данные, я даже изучил записи с бортовых камер, – объяснил он. – Если проблемы и есть, то просто минимальные. 

Понятно, что всегда есть несовершенство. Прежде было проще все исправить, так как можно было взять машину на ночь, возиться с ней, сколько хочешь, и в итоге все починить. Сейчас рабочее время жестко ограничено, потому все сложнее.

Думаю, дело в этом, а не в самой машине. Она кажется нам вполне неплохой. Может, его самого эти мелочи отвлекают, но лично мне кажется, что техника в целом в порядке».

Латифи еще не заработал в нынешнем сезоне Ф1 ни одного очка. В паддоке множатся слухи, что с 2023 года Williams заменит канадца на запасного пилота Alpine Оскара Пиастри.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Насколько Сайнс помог Леклеру в квалификации? Марко подсчитал
Предыдущая новость

Насколько Сайнс помог Леклеру в квалификации? Марко подсчитал
Следующая новость

Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла

Слухи: Хэмилтон начал скрывать свои данные от Расселла
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки Гран При Франции
Формула 1

Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки

Босс Alpine: В 2023 году в Ф1 поедут и Алонсо, и Пиастри
Формула 1

Босс Alpine: В 2023 году в Ф1 поедут и Алонсо, и Пиастри

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull Гран При Франции
Формула 1

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке Гран При Великобритании
Формула 1

Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке

Латифи не смог понять, почему его машина едет медленнее, чем у Элбона
Формула 1

Латифи не смог понять, почему его машина едет медленнее, чем у Элбона

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф Гран При Азербайджана
Формула 1

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф

Williams Больше от
Williams
Гран При Франции: дуэли в квалификациях Гран При Франции
Формула 1

Гран При Франции: дуэли в квалификациях

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона Гран При Франции
Формула 1

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Эксперт увидел в поведении Феттеля признаки скорого завершения карьеры
Формула 1 Формула 1

Эксперт увидел в поведении Феттеля признаки скорого завершения карьеры

По мнению репортера Sky Sportd Теда Кравица, появляется все больше свидетельств того, что Себ уйдет из Формулы 1 после окончания нынешнего сезона

Цунода назвал недостаточным штраф, назначенный Окону
Формула 1 Формула 1

Цунода назвал недостаточным штраф, назначенный Окону

По мнению пилота AlphaTauri, пять секунд – это слишком мало за устроенную французом аварию

Версия: Леклер вылетел с трассы из-за того, что Ferrari слишком быстра
Формула 1 Формула 1

Версия: Леклер вылетел с трассы из-за того, что Ferrari слишком быстра

В повороте, где случилась авария, F1-75 была на 15 км/ч быстрее, чем любой другой болид

Расселл попросил Mercedes прекратить эксперименты
Формула 1 Формула 1

Расселл попросил Mercedes прекратить эксперименты

По мнению пилота, если его команда хочет добиваться результата, ей стоит изменить подход к работе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.