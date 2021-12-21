Латифи обратился к фанатам, рассказав об угрозах в свой адрес

На финальных кругах Гран При Абу-Даби Николя Латифи разбил машину и тем самым вызвал сейфти-кар. Благодаря этому, Макс Ферстаппен на рестарте смог обойти Льюиса Хэмилтона и завоевать чемпионский титул.

После гонки в социальных сетях Николя посыпались гневные комментарии болельщиков, возложивших всю вину на пилота Williams. Кто-то писал, что Латифи специально влетел в стену, кто-то даже посылал угрозы расправы.

Николя на несколько дней затих в соцсетях. И 21 декабря, впервые за девять дней, он выложил в Твиттере пост-обращение, в котором призвал людей быть добрее друг к другу и выступил против абьюза в интернете.

Основные цитаты из обращения Латифи:

«Всем привет,

Я намеренно не пользовался соцсетями, чтобы все успокоилось после событий последней гонки.

Многое было сказано о ситуации, которая возникла после моего схода в Абу-Даби. Я получил тысячи сообщений в соцсетях – публично и через личные сообщения. В большинстве из них были слова поддержки, но также присутствовали ненависть и оскорбления.

Это не какое-то заявление, которое я пишу по сценарию. Я высказываю свое мнение в надежде, что, может, это спровоцирует еще один разговор об онлайн-абьюзе и последствиях, которые он может за собой повлечь. Использование социальных сетей в качестве канала для нападений на кого-либо с сообщениями ненависти, оскорблениями и угрозами насилия шокируют – и я призываю обратить на это внимание.

Тот факт, что я чувствовал, что было бы лучше удалить Инстаграм и Твиттер на своем телефоне на несколько дней, говорит все о жестокости, которая может вас настигнуть в онлайн-мире.

Последовавшие за этим ненависть, оскорбления и угрозы в социальных сетях не были для меня неожиданностью, поскольку это просто суровая реальность того мира, в котором мы живем прямо сейчас. Мне не привыкать, что о мне говорят негативно в интернете – наверное, с этим сталкивается каждый известный спортсмен.

Но, как мы видели снова и снова на примере различных видов спорта, достаточно всего одного инцидента, произошедшего в неподходящее время, чтобы все худшее в людях всплыло. Меня удивило огромное количество хейта, абьюза и даже смертельных угроз, которые я получил в свой адрес.

Некоторые люди говорили, что я боролся за позицию, которая была не важна. Но будь то гонка за победы, подиумы, очки или даже последние места, я отдам себя всего. В этом отношении я такой же, как и все остальные. Меня устраивают те, кто не понимают этого или не согласен с этим – у вас может быть свое мнение. Но те, кто используют эти мнения для разжигания ненависти, не являются настоящими фанатами этого спорта.

Некоторые люди говорили, что я боролся за позицию, которая была не важна. Но будь то гонка за победы, подиумы, очки или даже последние места, я отдам себя всего. В этом отношении я такой же, как и все остальные. Меня устраивают те, кто не понимают этого или не согласен с этим – у вас может быть свое мнение. Но те, кто используют эти мнения для разжигания ненависти, не являются настоящими фанатами этого спорта.

К счастью, я достаточно чувствую себя комфортно в своей собственной шкуре, и я живу в этом мире достаточно долго, поэтому могу неплохо принимать удар негативных комментариев.

…

Но многие сообщения, которые я получил на прошлой неделе, перешли черту и стали чем-то более экстремальным. Меня беспокоит, как кто-то другой может среагировать, если подобный уровень абьюза был бы направлен на них».

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