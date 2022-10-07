Латифи обиделся на FIA за штраф a Сингапуре

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Николя Латифи столкнулся к Гуаньюем Чжоу в споре за одну из последних позиций по ходу гонки в Сингапуре. Авария привела к двойному сходу из-за повреждения машин. Арбитры FIA признали канадского пилота Williams виновником столкновения и присудили потеря пяти стартовых позиций в этот уик-энд в Японии.

В официальном документе сказано, что Латифи, будучи впереди на трассе, не оставил сопернику свободного место на ширину машины. Маловероятно, что Николя поднимется в квалификации достаточно высоко, чтобы наказание сработало полностью. Трижды за четыре последних Гран При он вообще завершал субботнюю сессию самым последним.

Сам пилот остался не в восторге от судейского решения. Он объяснил: «Конечно же, я разочарован – прежде всего тем, что не смог проехать все запланированные круги.

Я побывал у судей – но лишь потому, что они вынесли свой вердикт, даже не пообщавшись с пилотами. Мне это кажется весьма странным. Мы же оба сошли, никакой спешки не было. Обычно после таких эпизодов всегда говорят с гонщиками».

По словам Латифи, в борьбе с Чжоу он выбрал нормальную траекторию и просто не видел соперника в пелене брызг.

«В правилах сказано, что вы должны оставить место на ширину машины, – объяснил он. – Я этого не сделал. Но на повторах видно, что от выходи из третьего поворота до места нашего столкновения [в пятом] я каждый круг проезжаю по одной и той же линии.

Проблемы была в том, что он был точно в моей слепой зоне. Я смотрел в оба зеркала – это можно увидеть на записи с моей бортовой камеры, – но не увидел его ни справа, ни слева. Не зная, где он, я остался на обычной траектории. Хотя по правилам, конечно, вина за мной.

Так что я огорчен не из-за самого наказания, а из-за того, что меня даже не спросили».

Он добавил: «Мне назначили перестановку на пять позиций – как [Валттери] Боттасу за прошлогодний "боулинг" на старте в Венгрии. А это совсем не одно и то же. Прежде за столкновение двух машин всегда давали только три места штрафа».

Латифи добавил, что его поход к судьям в Сингапуре оказался безрезультатным, так как те были поглощены разбором нарушений Серхио Переса позади машины безопасности.

«Я просто хотел изложить им свою точку зрения, – объяснил Николя. – Гонщики часто жалуются на нестабильность судейства. Так почему просто не поговорить с обоими участниками аварии, как делают в 99% случаев?

Но они были так заняты с Red Bull, что не дали мне возможность показать видео. Понятно, что для этого нужен официальный вызов к судьям, но в этот раз его просто не было».

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