Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем
По словам канадца из Williams, он разбил машину в Имоле исключительно из-за собственной ошибки
После очень сильной квалификации и старта с 14-го места – которое стало лучшим результатом в карьере – Николя Латифи не закончил даже первый круг Гран При Эмилии-Романьи. Сначала канадец закрутился на сыром асфальте в связке поворотов «Аква Минерали», а почти сразу после этого улетел в барьер после контакта с Никитой Мазепиным.
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Однако, как оказалось, в действительности все было совсем не так. Об этом гонщик Williams рассказал на воскресной медиа-сессии.
«Видимость была очень плохой – пожалуй, самой плохой на старте за все время, что я выступаю в гонках, – признался Латифи. – К тому же – отчасти из-за старого асфальта – на трассе оставалось очень много воды. Рассмотреть что-то было нереально.
Мой первый вылет был вызван блокировкой задних колес, и я оказался за пределами трассы в повороте «Аква Минерали». Я вернулся обратно, стараясь придерживаться левой части полотна. Мне казалось, что все остальные уже проехали мимо. Я заметил впереди [стартовавшего из боксов Себастьяна] Феттеля и считал, что я самый последний в пелотоне.
Честно говоря, я даже не видел Никиту, так много вокруг было брызг. К тому же, он оказался точно в моей слепой зоне. Только позже, уже проведя много времени в медицинском центре и посмотрев после этого видео, я понял, как близко он был.
На самом деле, у меня возникла пробуксовка, и машина полетела в барьер. С Никитой это никак не было связано. Я даже не подозревал, что мы вообще столкнулись.
Контакт между нашими машинами произошел значительно позже того момента, как меня сорвало. Очень обидно, но порой в гонках происходят такие вещи. То, что кажется мелочью, приводит к серьезным последствиям».
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Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
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|Николя Латифи , Никита Мазепин
|Команды
|Williams , Haas F1 Team