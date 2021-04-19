После очень сильной квалификации и старта с 14-го места – которое стало лучшим результатом в карьере – Николя Латифи не закончил даже первый круг Гран При Эмилии-Романьи. Сначала канадец закрутился на сыром асфальте в связке поворотов «Аква Минерали», а почти сразу после этого улетел в барьер после контакта с Никитой Мазепиным.

Читайте также: Мазепин попал в аварию на первом круге в Имоле

Однако, как оказалось, в действительности все было совсем не так. Об этом гонщик Williams рассказал на воскресной медиа-сессии.

«Видимость была очень плохой – пожалуй, самой плохой на старте за все время, что я выступаю в гонках, – признался Латифи. – К тому же – отчасти из-за старого асфальта – на трассе оставалось очень много воды. Рассмотреть что-то было нереально.

Мой первый вылет был вызван блокировкой задних колес, и я оказался за пределами трассы в повороте «Аква Минерали». Я вернулся обратно, стараясь придерживаться левой части полотна. Мне казалось, что все остальные уже проехали мимо. Я заметил впереди [стартовавшего из боксов Себастьяна] Феттеля и считал, что я самый последний в пелотоне.

Честно говоря, я даже не видел Никиту, так много вокруг было брызг. К тому же, он оказался точно в моей слепой зоне. Только позже, уже проведя много времени в медицинском центре и посмотрев после этого видео, я понял, как близко он был.

На самом деле, у меня возникла пробуксовка, и машина полетела в барьер. С Никитой это никак не было связано. Я даже не подозревал, что мы вообще столкнулись.

Контакт между нашими машинами произошел значительно позже того момента, как меня сорвало. Очень обидно, но порой в гонках происходят такие вещи. То, что кажется мелочью, приводит к серьезным последствиям».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги