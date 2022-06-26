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После относительно неплохих выступлений в 2021 году, включая седьмое место в Венгрии, Николя Латифи выглядит явным аутсайдером Формулы 1 в нынешнем сезоне. За девять Гран При он (единственный в пелотоне) ни разу не сумел выйти из первого квалификационного сегмента, а в гонках не поднимался выше 14-й позиции.

На фоне таких результатов в паддоке начали активно циркулировать слухи, что с будущего года команда Williams откажется от услуг канадца, даже несмотря на его спонсорские миллионы, и посадит за руль быстрого Оскара Пиастри.

Финишировав 16-м в домашнем Гран При, Латифи заметил, что сейчас команда пребывает не в лучшей форме: «Мы очень сильно проигрываем. С пустыми баками, с полными – даже когда шины в оптимальном диапазоне, и с их износом все в порядке, у нас просто нет темпа.

Надо использовать двухнедельную паузу [до британского этапа] чтобы понять, можно ли с этим что-то сделать. Но мне кажется, дело в какой-то фундаментальной проблеме.

В любой ситуации и в любых условиях, даже когда соперники не атакуют на пределе, я чувствую, что мы не можем угнаться за ними. Так что надо все изучить. Попробуем к Сильверстоуне провести перезагрузку».

Пришедший в этом году в Williams Алекс Элбон уже заработал три очка и стабильно опережает напарника. Латифи уверен, что «дело тут не в стиле пилотирования», а в проблемах с его машиной.

«Безусловно, влияние гонщика сказывалось в начале сезона, да и сейчас оно может объяснить какую-то разницу, – объяснил Николя. – Но я смотрю на более широкую картину, и даже с учетом каких-то проблем, которые могли быть поначалу, я пока не вижу темпа.

В какие-то моменты я просто не чувствую, что моя машина способна на такие вещи, которые я вижу на его [Элбона] телеметрии. А это не самое приятное ощущение.

Я озадачен. Но могу лишь повторить – мы используем двухнедельную паузу, чтобы во всем разобраться».