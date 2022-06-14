Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф

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Когда участники Гран При Азербайджана готовились к старту прогревочного круга, механик Williams чуть откатил назад машину Николя Латифи по стартовой решетке, после чего жестом пожелал пилоту удачи и направился в сторону.

Однако эти действия стали нарушением правила чемпионата, так как после отметки о 15-секундной готовности прикасаться к машинам запрещено. В качестве наказания Латифи присудили 10-секундную штрафную остановку, которая лишила канадца шансов побороться в гонке хоть с кем-то из соперников.

В спортивном регламенте такое наказание является безальтернативным, потому поступить иначе арбитры FIA не могли.

«Думаю, это глупость – штрафовать за такие вещи, – сказал гонщик после финиша. – Мы же ничего не меняли в машине, не настраивали. Он просто откатил меня назад, подталкивая в колесо.

Должна же быть какая-то логика или здравый смысл, да просто снисходительность с учетом характера нарушения. Да, мы ошиблись, такое порой случается. В этом году я сам нередко допускал ошибки.

Но ведь это [наказание] просто перечеркнуло всю мою гонку. У тебя сразу начинаются голубые флаги, так как лидеры уже догоняют, а с нашим темпом о какой-то борьбе можно забыть. Я провел день в скуке и одиночестве. Такое хочется поскорее забыть».

Позже Латифи получил второй штраф – пять секунд за создание помех Пьеру Гасли, которого не пропускал на протяжении половины круга в тот момент, когда француз защищался от Льюиса Хэмилтона.

«Да, я дольше необходимого не пропускал Пьера, но после финиша поговорил с ним – и он согласился с моей позицией, – объяснил канадец. – Я мог отъехать в сторону на пару поворотов раньше, но тогда он не получил бы возможности воспользоваться DRS, и ему сложнее было бы защищаться от Хэмилтона.

Потому я решил хотя бы дать ему использовать DRS, чтобы компенсировать те потери, которые нанес до этого. И он сказал, что я поступил правильно».

В нынешнем сезоне Ф1 Николя Латифи еще не заработал ни одного очка. Лучшим результатом пилота Williams остается 14-е место в Майами.