Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением» Следующая / Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф

Канадский гонщик получил в Баку «стоп-энд-гоу» за провинность, которую счел совершенным пустяком

Адам Купер
Автор:
Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Когда участники Гран При Азербайджана готовились к старту прогревочного круга, механик Williams чуть откатил назад машину Николя Латифи по стартовой решетке, после чего жестом пожелал пилоту удачи и направился в сторону.

Однако эти действия стали нарушением правила чемпионата, так как после отметки о 15-секундной готовности прикасаться к машинам запрещено. В качестве наказания Латифи присудили 10-секундную штрафную остановку, которая лишила канадца шансов побороться в гонке хоть с кем-то из соперников. 

В спортивном регламенте такое наказание является безальтернативным, потому поступить иначе арбитры FIA не могли. 

«Думаю, это глупость – штрафовать за такие вещи, – сказал гонщик после финиша. – Мы же ничего не меняли в машине, не настраивали. Он просто откатил меня назад, подталкивая в колесо.

Должна же быть какая-то логика или здравый смысл, да просто снисходительность с учетом характера нарушения. Да, мы ошиблись, такое порой случается. В этом году я сам нередко допускал ошибки.

Но ведь это [наказание] просто перечеркнуло всю мою гонку. У тебя сразу начинаются голубые флаги, так как лидеры уже догоняют, а с нашим темпом о какой-то борьбе можно забыть. Я провел день в скуке и одиночестве. Такое хочется поскорее забыть». 

Позже Латифи получил второй штраф – пять секунд за создание помех Пьеру Гасли, которого не пропускал на протяжении половины круга в тот момент, когда француз защищался от Льюиса Хэмилтона.   

«Да, я дольше необходимого не пропускал Пьера, но после финиша поговорил с ним – и он согласился с моей позицией, – объяснил канадец. – Я мог отъехать в сторону на пару поворотов раньше, но тогда он не получил бы возможности воспользоваться DRS, и ему сложнее было бы защищаться от Хэмилтона. 

Потому я решил хотя бы дать ему использовать DRS, чтобы компенсировать те потери, которые нанес до этого. И он сказал, что я поступил правильно».

В нынешнем сезоне Ф1 Николя Латифи еще не заработал ни одного очка. Лучшим результатом пилота Williams остается 14-е место в Майами.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»
Предыдущая новость

Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»
Следующая новость

Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1

Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Идея штрафовать за желтые флаги понравилась пилотам Ф1 Гран При Азербайджана
Формула 1

Идея штрафовать за желтые флаги понравилась пилотам Ф1

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren Гран При Азербайджана
Формула 1

Командные приказы расстроили обоих пилотов McLaren

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Латифи посмеялся над слухами о своем увольнении Гран При Испании
Формула 1

Латифи посмеялся над слухами о своем увольнении

В Williams попросили Латифи улучшить результаты
Формула 1

В Williams попросили Латифи улучшить результаты

Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии Гран При Австралии
Формула 1

Латифи обвинил Стролла в квалификационной аварии

Williams Больше от
Williams
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана
Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год
Формула 1

СМИ: Williams и Пиастри уже подписали контракт на 2023 год

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий
Формула 1 Формула 1

Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий

Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох
Формула 1 Формула 1

Зайдль вступился на Риккардо: Не так уж он и плох

Глава ГП Голландии: Как Вольфу позволили называть Mercedes дерьмом?
Формула 1 Формула 1

Глава ГП Голландии: Как Вольфу позволили называть Mercedes дерьмом?

Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит
Формула 1 Формула 1

Шумахер: Хэм – главный лузер 2022 года, пусть сначала Расселла обгонит

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.