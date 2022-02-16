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Формула 1 / Презентация Williams Новости

Латифи нанял охрану после Гран При Абу-Даби

Пилот Williams предпочел не появляться один на публике после инцидента на последних кругах гонки

Латифи нанял охрану после Гран При Абу-Даби
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Николя Латифи невольно оказался причастен к борьбе за титул в Формуле 1 в финале сезона прошлого года в Абу-Даби. Именно он разбил свой болид, из-за чего на трассу выехал автомобиль безопасности и началась серия событий, стоивших Льюису Хэмилтону победы в гонке и очередного титула.

Никто из мира автоспорта не стал даже подозревать Латифи в том, что он врезался в отбойники специально. Однако это не помешало отдельным болельщикам в соцсетях писать канадцу сообщения с угрозами. На презентации новой ливреи Williams 2022 года Латифи признался, что даже был вынужден нанять охрану.

«Многим это покажется глупым, но никогда не знаешь, насколько серьезны эти угрозы, – сказал Латифи. – В аэропорту ты можешь столкнуться с напившемся фанатом другого пилота, или просто встретить кого-то, кто находится под воздействием веществ или у кого перед встречей с тобой случилось что-то ужасное в жизни.

Конечно, это один шанс на миллион. Но после той гонки в Абу-Даби я приехал в Лондон и предпочел появляться в публичных местах с охраной. Мы отправились на отдых с моей девушкой, и тоже предпочли, чтобы с нами была охрана.

Это звучит смешно и глупо, но лучше всерьез воспринять угрозы, чем проигнорировать и пострадать. К сожалению, мир так устроен».

Латифи также рассказал о поддержке со стороны Хэмилтона и других представителей сообщества Формулы 1.

«Хэмилтон отправил мне сообщение после Абу-Даби, также я получил поддержку со стороны Mercedes. И в целом вся та поддержка, которую я увидел в соцсетях со стороны самых разных пилотов – это мне сильно помогло. Все все правильно поняли, кроме отдельных сетевых хейтеров», – заявил гонщик Williams.

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