Латифи исключил выступление в Формуле 2 в 2020 году
Тест-пилот Williams рассчитывает дебютировать в Формуле 1, заняв место Роберта Кубицы.
Тест-пилот Williams Николя Латифи является основным кандидатом на место боевого пилота команды в 2020 году. Вакансия освободилась после того, как Роберт Кубица объявил об уходе.
После решения Кубицы команда пригласила Латифи для участия в пятничных тренировках на трех Гран При, однако до сих пор о контракте с ним не объявлено. В теории, Williams могла бы договориться с опытным Нико Хюлькенбергом, который покидает Renault. Однако сам немец ранее сказал, что ему не интересно такое сотрудничество.
Несмотря на неопределенность своего будущего, Латифи исключил для себя продолжение карьеры в Формуле 2, где он выступает в сезоне 2019 года.
«Я еще в начале сезона знал, что это будет мой последний сезон в Формуле 2 в независимости от того, какого результата мне удастся добиться, – цитирует Латифи итальянская Gazzeta dello Sport. – Я счастлив, что мне повезло показать хороший результат. Посмотрим, каким будет план на следующий год.
Перед финальным этапом Формулы 2 Латифи занимает в чемпионате второе место. Он уже проиграл титул Нику де Врису, но еще должен отстоять вторую позицию в борьбе с Лукой Гьотто, который отстает на 10 очков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Николя Латифи
|Автор
|Сергей Иванов
Латифи исключил выступление в Формуле 2 в 2020 году
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