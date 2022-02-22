Латифи ищет способы борьбы с интернет-травлей

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Авария Николя Латифи за несколько кругов до конца гонки Ф1 в Абу-Даби привела к появлению машины безопасности. Благодаря выезду сейфти-кара Макс Ферстаппен на рестарте смог обойти Льюиса Хэмилтона и завоевать чемпионский титул.

Некоторые пользователи социальных сетей посчитали, что Латифи специально врезался в отбойник, и поэтому начали писать канадцу злостные комментарии, включая угрозы смертью. Недавно канадец признался, что это даже побудило его на время нанять охрану.

Латифи считает, что нужно предпринять какие-то действия, направленные на борьбу с интернет-травлей.

«Думаю, эта проблема существует в любом виде спорта, – цитирует Латифи издание Planetf1. – Я определенно считаю, что каждый может сделать многое для улучшения ситуации в этой области.

Лично я, вернувшись из отпуска, начал дополнительно изучить вопрос – не столько в области психического здоровья, хоть это, очевидно, и есть главная тема, а в частности относительно пережитого мной опыта кибербуллинга. Думаю, именно интернет-травля является одним из наиболее распространенных факторов, способствующих ухудшению психического здоровья молодых людей и подростков.

Поэтому я искал способы, как можно попробовать предотвратить все это, рассматривал участие в различных организациях и многое другое. В течение года я буду заниматься некоторыми вещами – пока ни о чем конкретном рассказать не могу».