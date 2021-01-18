Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
191 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
290 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
303 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
318 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
327 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

Поделились
Комментарии
Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

Канадский пилот по опыту своего первого сезона в Больших Призах высказал рекомендации тем, кто только готовится пройти тем же путем

В новом чемпионате Ф1 на старт выйдут сразу трое новичков: Мик Шумахер с Никитой Мазепиным поедут в Haas, а Юки Цунода сядет за руль машины AlphaTauri.

Год назад в аналогичной ситуации был только Николя Латифи, который готовился начать карьеру в составе Williams. Проведя год в паддоке и опередив по результатам своего напарника Джорджа Расселла*, канадский гонщик решил поделиться опытом с теми, кто готовится повторить его путь.

«Думаю, переход в новую категорию всегда является сложной задачей, – написал пилот в блоге на своем сайте. – Приходится очень многому учиться.

Если говорить об Ф1, то думаю, что большинство гонщиков в первую очередь отмечает, насколько здесь возрастает количество людей, с которыми вы работаете. Если сравнивать с Формулой 2, где вся команда состоит из 14-15 человек, здесь количество сотрудников идет на сотни. И ты представляешь [на трассе] их всех.

При том, что надо работать с множеством людей, также резко возрастает количество задач, которыми надо заниматься помимо собственно пилотирования. На самом деле, это едва ли не главная сложность. Понятно, что меняется и сама машина, так что смена категории требует от тебя естественного прогресса».

Он поделился мнением о Мазепине и Шумахере: «Мне сложно в деталях судить об их сильных и слабых местах. Я всего год соперничал с каждым из них в Ф2.

Но, разумеется, я следил за их результатами в других классах. Оба кажутся мне хорошо подготовленными пилотами».

Читайте также:

*без учета одной гонки в Mercedes Расселл добился в 2020 году одного финиша на 11-м месте. Латифи показывал такие результаты трижды

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио

Предыдущая новость

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио

Следующая новость

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи , Никита Мазепин
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Понравился Бриаторе, нанял и уволил Косаченко, вернул Алонсо. Чем Формуле 1 запомнится Сириль Абитбуль
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Понравился Бриаторе, нанял и уволил Косаченко, вернул Алонсо. Чем Формуле 1 запомнится Сириль Абитбуль

«Русских оценивают иначе». Мазепин о дискриминации в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Русских оценивают иначе». Мазепин о дискриминации в Ф1

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes

Аль-Аттия не увидел смысла возвращаться на «Дакар» с прежними правилами
Дакар Дакар / Новость

Аль-Аттия не увидел смысла возвращаться на «Дакар» с прежними правилами

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли
Статья с видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

Джордан посоветовал Mercedes расстаться с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джордан посоветовал Mercedes расстаться с Хэмилтоном

Самое важное:

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио
Формула 1 Формула 1 / Новость

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли
Статья с видео
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли

Самое читаемое

1
Формула 1

«Русских оценивают иначе». Мазепин о дискриминации в Ф1

2
Формула 1

Понравился Бриаторе, нанял и уволил Косаченко, вернул Алонсо. Чем Формуле 1 запомнится Сириль Абитбуль

3
Формула 1

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь

11мин
4
Дакар

Аль-Аттия не увидел смысла возвращаться на «Дакар» с прежними правилами

1дн
5
Формула 1

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли

Самое важное:

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь
Формула 1

Ральф Шумахер о перспективах Aston Martin: Корову не сделать тигром за одну ночь

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1
Формула 1

Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио
Формула 1

«У итальянцев Формула 1 в ДНК». Глава Renault объяснил выбор Бривио

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли
Формула 1

Алонсо против Феттеля: возвращение великой дуэли

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes
Формула 1

«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.