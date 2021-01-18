Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1

В новом чемпионате Ф1 на старт выйдут сразу трое новичков: Мик Шумахер с Никитой Мазепиным поедут в Haas, а Юки Цунода сядет за руль машины AlphaTauri.

Год назад в аналогичной ситуации был только Николя Латифи, который готовился начать карьеру в составе Williams. Проведя год в паддоке и опередив по результатам своего напарника Джорджа Расселла*, канадский гонщик решил поделиться опытом с теми, кто готовится повторить его путь.

«Думаю, переход в новую категорию всегда является сложной задачей, – написал пилот в блоге на своем сайте. – Приходится очень многому учиться.

Если говорить об Ф1, то думаю, что большинство гонщиков в первую очередь отмечает, насколько здесь возрастает количество людей, с которыми вы работаете. Если сравнивать с Формулой 2, где вся команда состоит из 14-15 человек, здесь количество сотрудников идет на сотни. И ты представляешь [на трассе] их всех.

При том, что надо работать с множеством людей, также резко возрастает количество задач, которыми надо заниматься помимо собственно пилотирования. На самом деле, это едва ли не главная сложность. Понятно, что меняется и сама машина, так что смена категории требует от тебя естественного прогресса».

Он поделился мнением о Мазепине и Шумахере: «Мне сложно в деталях судить об их сильных и слабых местах. Я всего год соперничал с каждым из них в Ф2.

Но, разумеется, я следил за их результатами в других классах. Оба кажутся мне хорошо подготовленными пилотами».

*без учета одной гонки в Mercedes Расселл добился в 2020 году одного финиша на 11-м месте. Латифи показывал такие результаты трижды