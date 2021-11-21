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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Опубликованы фото трассы в Джидде. Она до сих пор не готова

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

До первого в истории Гран При Саудовской Аравии осталось меньше двух недель, а строительные работы пока не завершены

Опубликованы фото трассы в Джидде. Она до сих пор не готова

Новая городская трасса расположена на набережной Джидды, строительство здесь началось в этого прошлого года. Сейчас уже очевидно, что часть запланированной инфраструктуры построить уже не успеют – однако кадры, опубликованные местными организаторами, призваны показать: все главные объекты уже готовы, потому нет никаких препятствий проведению гонки.

На этих кардах видно, что по всей протяженности трассы уже уложен финальный слой покрытия, однако поребрики и другие соседствующие объекты еще смонтированы не полностью.

Сейчас в Джидде одновременно работают 3000 человек, и боссы Ф1 уверены, что несмотря на известный скептицизм некоторых экспертов к гонке все необходимые приготовления будут завершены. Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси на этой неделе побывал в Джидде с инспекцией.

Большой босс спорта Стефано Доменикали отметил: «Трасса будет готова, это главный приоритет. Но также вы увидите, что уровень шоу тоже будет высоким. Там проделана большая работа, все [организаторы] довольны. Так что все в порядке».

Гран При Саудовской Аравии Формулы 1 пройдет 3-5 декабря. Здесь же свой уик-энд проведут участники Ф2.

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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Строительство городской трассы в Джидде
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Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Фотограф: Без авторства

Строительство городской трассы в Джидде
Строительство городской трассы в Джидде
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Строительство городской трассы в Джидде
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