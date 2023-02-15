Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Лэнс Стролл получил возможность первым проехать на новой машине
В среду утром на автодроме в Сильверстоуне прошла презентация Mercedes W14, после которой команда сразу же проверила машину на трассе, воспользовавшись популярной в последнее время процедурой съемочного дня.
Чуть позже по ходу дня в аналогичном формате отработала со своей машиной AMR23 и команда Aston Martin. Лэнс Стролл первым проехал на изумрудно-зеленом автомобиле.
Обновление: позже по ходу дня за рель сел и Фернандо Алонсо (галерея дополнена). Вдвоем гонщики преодолели положенные правилами 100 километров.
Пока презентацию не провела только Alpine, но их машина также уже ездила в Сильверстоуне. Таким образов, из десяти команд Ф1 на настоящий момент девять уже фактически начали предсезонную подготовку. Исключением остается лишь McLaren, чей автомобиль 2023 года пока можно было увидеть только на презентации.
Официальные тесты Ф1 пройдут в Бахрейне с 23 по 25 февраля.
Фотограф: Aston Martin
Фотограф: Aston Martin Racing
Фотограф: Aston Martin Racing
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