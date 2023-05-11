«Ландо будет активно искать варианты». Брандл предостерег McLaren

Нынешний контракт Ландо Норриса с McLaren рассчитан до конца 2025 года – однако существует вероятность, что он не будет выполнен до конца. Любое соглашение пилота и команды в Ф1 предусматривает условия досрочного расторжения, если результаты не оправдывают ожиданий.

В нынешнем сезоне McLaren явно выступает не на том уровне, которого можно было ожидать после неплохого 2022-го. Команде пришлось по сути переделывать зимой новое шасси, обновленная версия MCL60 появилась в Баку, но уже в Майами стало ясно, что даже борьба в средней группе пелотона дается Норрису и его молодому напарнику Оскару Пиастри с трудом.

Популярный эксперт Мартин Брандл отметил, что в такой ситуации McLaren надо очень внимательно следить, чтобы Ландо не переманили конкуренты.

«Ландо просто невероятный, – объяснил экс-пилот в подкасте Sky Sports F1. – Он явно дает понять: "Это моя команда, я здесь уже много лет и я поддерживаю ее". Но в ситуации, когда McLaren в лучшем случае сражается среди середняков, энтузиазм неизбежно начинает иссякать.

Ландо определенно будет активно оглядываться по сторонам. Он должен делать это, хотя и связан контрактом и возможностью тяжбы в Апелляционном суде.

Он уже давно выступает за команду, хотя и по-прежнему молод. Но McLaren должна добиться результатов в следующие 18 месяцев – иначе он точно будет искать другие варианты».

Брандл добавил, что глава команды Зак Браун прекрасно понимает ситуацию и сделает все от него зависящее, чтобы изменить ее к лучшему.

«Не вызывает сомнений, что Зак – настоящий гений во всем, что касается финансовых вопросов, спонсорства и маркетинга, – заметил эксперт. – Сейчас они проводят реструктуризацию, команду возглавил Андреа Стелла, пришли несколько специалистов.

У них на подходе новая аэродинамическая труба, которая в ближайшие год-два должна принести им много пользы.

McLaren в целом и Зак в частности не могут не ощущать прессинг. Андреса Зайдль ушел от них в Alfa Romeo – но не сказать, что там сейчас все в полном порядке.

Это сложный бизнес – давайте дождемся, что команде принесет ближайшее будущее».