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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Квяту испортила гонку нехватка зацепа на передней оси

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Квяту испортила гонку нехватка зацепа на передней оси
Автор:
, Главный редактор

Поведение болида AlphaTauri на первом отрезке стало большим сюрпризом для росийского пилота и его команды

Даниил Квят назвал свой круг в квалификации Гран При Абу-Даби лучшим за всю карьеру в Формуле 1 – однако по ходу гонки не смог сохранить завоеванную с помощью этого круга 7-ю позицию. Россиянин уступил соперникам несколько мест еще в самом начале гонки и в итоге завершил гонку (вполне возможно – последнюю для него в Ф1) на 11-й позиции.

«Я разочарован, – прокомментировал Квят свое выступление ютюб-каналу чемпионата. – Мы ожидали, что придется бороться скорее со скольжением задних колес, а в реальности на первом отрезке мне сильно не хватала зацепа спереди. Что-то явно было не так с переденим крылом.

Постоянно возникала недостаточная поворачиваемость – и из-за этого я в постоянных скольжениях быстро убил передние шины и не мог всерьез сопротивляться атакам со стороны соперников. И еще до выезда автомобиля безопасности уступил несколько позиций.

Не могу сказать, что машина была медленной – но скольжение передней оси постоянно все портило. И не могу сказать, что гонка была такой уж отвратительной – но я финишировал явно не там, где мог и должен был. Я делал все, что мог, но машина просто ехала не так, как надо. Жаль, что так получилось – ведь, само собой, я хотел закончить этот сезон на высокой ноте».

Примечательно, что первый отрезок россиянин провел на шинах того же состава Soft, который накануне дал ему возможность проехать один из лучших кругов в карьере.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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