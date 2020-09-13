Судьи Гран При Тосканы обязали Даниила Квята принять участие в разборе массовой аварии на рестарте гонки. Инцидент произошел в начале 6-го круга дистанции и привел к сходу сразу четырех пилотов – а также остановке гонки для эвакуации болидов.

Участниками аварии стали Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Николя Латифи. К судьям же наряду с россиянином были вызваны датчанин и канадец (который еще по ходу гонки успел выложить в сеть запись со своей бортовой камеры).

Вскоре после инцидента пилот Haas успел поделиться своим видением событий с журналистами: «По моим ощущениям, кто-то, может быть, сбросил ход, перед тем как начать разгон – чтобы набрать ход чуть раньше, до линии старта. В какой-то момент пара машин передо мной ускорились – и парни явно держали полный газ в течение пары секунд. Потом они сбросили ход, мне тоже пришлось сбросить ход – и парням за моей спиной тоже пришлось замедляться. Само собой, кто-то не успел среагировать вовремя – и случилась авария».

Документы FIA сообщают, что россиянина подозревают в нарушении пункта 39.13 спортивного регламента. Этот пункт требует после выключения автомобилем безопасности огней (что свидетельствует о рестарте в конце круга) избегать произвольных ускорений и замедлений – да и любых действий, которые могут создать угрозы для других пилотов или сорвать рестарт.

Стоит отметить, что рестарт на 6-м круге в целом выглядел не слишком привычно. Если обычно лидер в этом случае начинает разгон за несколько поворотов до финиша и выходит на стартовую прямую уже в боевом темпе, возглавлявший пелотон на рестарте Валттери Боттас уже на прямой двигался не слишком быстро и совершал зигзагообразные движения с целью прогреть шины.