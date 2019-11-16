Квята озадачила потеря темпа в квалификации
Российский пилот не смог пройти даже во второй сегмент квалификации Гран При Бразилии – и после сессии объяснил это проблемами с балансом.
Даниил Квят показал 16-й результат в квалификации в Сан-Паулу, тогда как его напарник по Toro Rosso не только прошел в финал, но и уступил в нем лишь представителям топ-команд. По словам россиянина, поведение машины изменилось по сравнению с третьей тренировкой, в которой он показал седьмое время.
«Я немного озадачен потерей темпа в квалификации, – сказал он журналистам после квалификации. – В третьей тренировке я был доволен машиной, но потом что-то пошло не так в квалификации.
Я допустил пару ошибок, потому что я не был доволен балансом. Что-то поменялось, но... при этом мы сами почти ничего не меняли. Так что я не понимаю, что именно произошло».
В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих. Всего россиянин дважды выезжал на трассу и в каждой из попыток проезжал по два быстрых круга.
«На моем втором комплекте шин ни один из кругов не был чистым, а это именно тот момент, когда надо показать результат, – рассказал Даниил. – Тем не менее, этого не случилось».
На вопрос, как именно изменилось поведение машины, он ответил: «Всего понемногу. Просто в целом немного хуже стало сцепление с трассой – это не то, чего я ожидал в квалификации. Но это случилось. Я не понимаю почему.
Конечно, я не очень доволен. Но я знаю, что когда баланс машины меня устраивает, я всегда конкурентоспособен. Нам просто надо находить его каждый раз, когда мы добираемся до квалификации.
По каким-то причинам мы выпадаем из окна каждый раз, когда она стартует. Нам надо плотнее и лучше работать с командой, чтобы понять, что необходимо делать – и все будет нормально».
Он добавил: «Завтра все еще может сложиться хорошо. Потому что гонка – завтра. Конечно, я бы хотел стартовать повыше, но порой надо прорываться. Я постараюсь отыграться завтра».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Квята озадачила потеря темпа в квалификации
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