Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом

На Гран При США Даниил Квят стартовал с 13-го места на самых жестких шинах и боролся в середине пелотона. На последнем круге он атаковал Серхио Переса в борьбе за десятую позицию, но гонщики столкнулись – этого не показали в телетрансляции гонки.

Квят замкнул очковую зону, но уже после финиша судьи присудили ему штраф в пять секунд за столкновение с Пересом. Даниил переместился на 12-е место, пропустив в очки гонщика Racing Point и Кими Райкконена.

В твиттере можно найти запись борьбы Квята с Пересом в концовке гонки.

На прошлом Гран При в Мехико была похожая ситуация: Квят столкнулся на последнем круге с Нико Хюлькенбергом, за что получил штраф на 10 секунд и также лишился места в очковой зоне.