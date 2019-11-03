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Формула 1 / Гран При США / Новость

Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом

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Квята лишили 10-го места после столкновения с Пересом
Автор:
3 нояб. 2019 г., 21:07

Даниил Квят финишировал Остине десятым, но затем получил штраф в пять секунд, что отбросило россиянина 12-е место.

На Гран При США Даниил Квят стартовал с 13-го места на самых жестких шинах и боролся в середине пелотона. На последнем круге он атаковал Серхио Переса в борьбе за десятую позицию, но гонщики столкнулись – этого не показали в телетрансляции гонки.

Квят замкнул очковую зону, но уже после финиша судьи присудили ему штраф в пять секунд за столкновение с Пересом. Даниил переместился на 12-е место, пропустив в очки гонщика Racing Point и Кими Райкконена.

В твиттере можно найти запись борьбы Квята с Пересом в концовке гонки. 

На прошлом Гран При в Мехико была похожая ситуация: Квят столкнулся на последнем круге с Нико Хюлькенбергом, за что получил штраф на 10 секунд и также лишился места в очковой зоне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Денис Буденков

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