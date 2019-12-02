Квят заставил Риккардо понервничать на финише в Абу-Даби
Гонщик Renault переживал, что пропустив вперед россиянина позволит Toro Rosso опередить свою команду в Кубке конструкторов.
Пилоты Renault остались без очков на Гран При Абу-Даби, финишировав на 11-м и 12-м местах. В конце гонки и Даниэля Риккардо, и Нико Хюлькенберга обошел Даниил Квят, который в итоге финишировал девятым. Риккардо признался, что успех пилота Toro Rosso заставил его понервничать, так как итальянская команда могла отобрать у Renault шестое место в Кубке конструкторов.
«Я не знал, на каком месте едет Гасли, но знал, что Квят в очках, и потому нервничал, что они обойдут нас в чемпионате, – признался Риккардо. – К счастью, они не обошли и это облегчение для нас. Теперь я хочу выяснить, почему шины Hard у нас не работали, и, что более важно, почему мы вообще их поставили. В нашем изначальном плане этого не было».
Однако, Пьер Гасли не принес Toro Rosso очков, а двух баллов Квята не хватило, чтобы догнать Renault. По мнению Риккардо, это должно стать дополнительной мотивацией для его команды.
«Это стало бы ударом для нас, – сказал австралиец. – И я знаю, что это удар в финансовом плане. Так что сложите финансовый удар и мотивационный, и поймете, что нам этого было не нужно. Так что используем это как положительный момент и скажем себе: “Окей, парни, мы увернулись от пули, теперь давайте увернемся от всех пуль в следующем году и зададим жару”».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят заставил Риккардо понервничать на финише в Абу-Даби
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