Квят: Я не думаю о будущем, я просто зол на себя из-за ошибки

Команда из Фаэнцы пока не определилась с тем, кто будет напарником Пьера Гасли в сезоне-2021, и в теории Даниил Квят еще может сохранить кокпит AlphaTauri за собой. Однако главным претендентом на место в коллективе считается молодой японец Юки Цунода, да и вариант с возвращением в Фаэнцу Алекса Элбона тоже не исключен.

В любом случае, вылет в первом сегменте квалификации Гран При Турции вряд ли повысил шансы Квята на сохранение места в Ф1. Но ему, по собственным словам, все равно.

«Меня это не очень-то и волнует, – сказал Квят в ответ на очередной вопрос по поводу собственного будущего. – Я знаю, что так говорить неправильно, но честно: я просто пилотирую машину. Это все. Меня больше ничего не волнует. Я не думаю сейчас о том, что будет потом. Я думаю только об ошибке, которую допустил сегодня в квалификации.

Я не люблю ошибаться, но порой ошибки случаются, и я всегда зол на себя в такие моменты. Но к моему будущему это никакого отношения не имеет. Я просто пытаюсь выкладываться на максимум, и я буду заниматься тем же самым завтра в гонке. Это все, что в моих силах».

Он добавил: «Я давно перестал думать о том, когда и какое решение будет принято. Мне никто ничего не объяснял по поводу следующего года. Я открыт ко всему. Готов к любому сценарию. Посмотрим: что случится – то и случится.

Конечно, Формула 1 всегда будет моим главным приоритетом. Это лучшая категория в автомобильном спорте. Но есть и другие опции. Включая пропуск сезона. Я не исключаю ничего».

При этом Квят подчеркнул, что AlphaTauri в целом не слишком хорошо смотрелась на мокрой трассе в Стамбуле.

«В этих условиях мы не могли показать свою полную силу, – сказал он. – Конечно, это не самые обычные условия. Они экстремальны. Уровень сцепления безумно низкий. Но условия были одинаковы для всех, и я просто не справился. Вот и все. Я допустил ошибку.

Эти условия нам не очень подходили, так что если завтра будет сухо, это нам поможет. Вчера после второй тренировки я думал, что у нас неплохой темп. Может быть, мы сможем показать его завтра?

Учитывая, как непредсказуемо все складывается, учитывая условия на трассе, ты никогда ни в чем не можешь быть уверен. Я думаю, у всех еще есть шансы завтра. Я думаю, гонка может тоже быть непредсказуемой».