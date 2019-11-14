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Формула 1 / Новость

Квят: Я давно знал, что останусь в Формуле 1

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Квят: Я давно знал, что останусь в Формуле 1
Автор:
14 нояб. 2019 г., 19:49

Российский пилот заявил, что официальное объявление о продлении его контракта с Toro Rosso не стало для него сюрпризом – по его словам, он знал о том, что останется в структуре Red Bull, уже давно.

В начале этой недели Red Bull подтвердила составы обеих своих команд в Ф1. В главном коллективе продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон, тогда как Даниил Квят и Пьер Гасли останутся в Toro Rosso, которая почти наверняка в следующем сезоне сменит название на Alpha Tauri.

«Я знал, что я останусь в Формуле 1, уже давно, – сказал Квят журналистам в Сан-Паулу в четверг. – Финальное подтверждение было несколько дней назад, но сюрпризом для меня не стало. Так или иначе, всегда приятно знать, что будет дальше. Я благодарен Red Bull за эту возможность».

Квят подтвердил, что еще задолго до официального объявления руководство гоночной программы Red Bull воспользовалось опционом в его контракте, который гарантировал ему место в Ф1.

«Они просто активировали опцию, вот и вся история», – сказал Даниил.

Для Квята следующий сезон станет шестым в Ф1, и 70 из своих 93-и Гран При россиянин провел в составе Toro Rosso. Его напарник к настоящему моменту стартовал за STR в 33 гонках. По словам Даниила, это должно помочь коллективу в следующем году.

«Я думаю, это хорошо для команды, – сказал Даниил. – Уже на зимних тестах мы будем знать, чего ожидать. Наша обратная связь будет на одном уровне. То, что мы говорим инженерам о поведении машины сейчас, совпадает практически полностью. Отличия лишь в небольших деталях. К счастью, у нас одинаковые ощущения, и это очень хорошо.

Важно, что у команды будут два пилота, которые знают все трассы. Например, в Австралии мы оба сможем начать атаковать и подгонять друг друга уже с первых кругов первой тренировки. Это действительно здорово.

Пьер – очень хороший гонщик, а иметь рядом быстрого напарника всегда хорошо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Олег Карпов

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