Квят выступит в Имоле в особом «кожаном» шлеме

Оба пилота команды AlphaTauri по ходу этого гоночного уик-энда будут использовать шлемы нестандартного дизайна.

Пьер Гасли таким образом решил отдать дань памяти Айртону Сенне, трагически погибшему на трассе в Имоле 26 лет назад – а Даниил Квят уже не в первый раз решил посвятить дизайн Италии. Россиянин долго жил в этой стране во времена выступлений и в картинге, и в младших формулах, и в Формуле 1 – да и сейчас выступает за итальянский коллектив.

По просьбе россиянина дизайнеры не только добавили на шлем цвета итальянского флага, но и имитировали фактуру кожи с прострочкой. В этом можно увидеть отсылку и к высокой репутации итальянских обувных мастеров, и к кожаным салонам итальянских суперкаров.

Напомним, ранее по ходу сезона Квят уже использовал особые версии шлема – к примеру, головной убор для гонки в Сочи был посвящен знаменитым российским художникам первой половины XX века.