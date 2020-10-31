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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Квят выступит в Имоле в особом «кожаном» шлеме

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Квят выступит в Имоле в особом «кожаном» шлеме
Автор:
, Главный редактор

Второй год подряд российский пилот разрабатывает для итальянского этапа чемпионата спецверсию головного убора

Оба пилота команды AlphaTauri по ходу этого гоночного уик-энда будут использовать шлемы нестандартного дизайна.

Пьер Гасли таким образом решил отдать дань памяти Айртону Сенне,  трагически погибшему на трассе в Имоле 26 лет назад – а Даниил Квят уже не в первый раз решил посвятить дизайн Италии. Россиянин долго жил в этой стране во времена выступлений и в картинге, и в младших формулах, и в Формуле 1 – да и сейчас выступает за итальянский коллектив.

 

По просьбе россиянина дизайнеры не только добавили на шлем цвета итальянского флага, но и имитировали фактуру кожи с прострочкой. В этом можно увидеть отсылку и к высокой репутации итальянских обувных мастеров, и к кожаным салонам итальянских суперкаров.

Напомним, ранее по ходу сезона Квят уже использовал особые версии шлема – к примеру, головной убор для гонки в Сочи был посвящен знаменитым российским художникам первой половины XX века.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Даниил Квят
Автор Кирилл Качнов

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