Квят выступит в Имоле в особом «кожаном» шлеме
Второй год подряд российский пилот разрабатывает для итальянского этапа чемпионата спецверсию головного убора
Оба пилота команды AlphaTauri по ходу этого гоночного уик-энда будут использовать шлемы нестандартного дизайна.
Пьер Гасли таким образом решил отдать дань памяти Айртону Сенне, трагически погибшему на трассе в Имоле 26 лет назад – а Даниил Квят уже не в первый раз решил посвятить дизайн Италии. Россиянин долго жил в этой стране во времена выступлений и в картинге, и в младших формулах, и в Формуле 1 – да и сейчас выступает за итальянский коллектив.
По просьбе россиянина дизайнеры не только добавили на шлем цвета итальянского флага, но и имитировали фактуру кожи с прострочкой. В этом можно увидеть отсылку и к высокой репутации итальянских обувных мастеров, и к кожаным салонам итальянских суперкаров.
Напомним, ранее по ходу сезона Квят уже использовал особые версии шлема – к примеру, головной убор для гонки в Сочи был посвящен знаменитым российским художникам первой половины XX века.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Кирилл Качнов