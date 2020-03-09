«Квят выступает на высшем уровне в карьере». Мнение обозревателя Формулы 1

Даниил Квят в прошлом году вернулся в Формулу 1 после пропущенного сезона, сумел провести несколько ярких гонок и завоевал для Toro Rosso второй подиум в истории команды. Обозреватель официального сайта Ф1 Уилл Бакстон считает россиянина одним из наиболее недооцененных пилотов чемпионата.

Бакстон упомянул Квята в материале, в котором известные гоночные журналисты делятся ожиданиями от сезона-2020. Уилл отнес россиянина к числу пилотов, за которыми обязательно стоит следить в грядущем чемпионате мира.

«Квята почти всегда забывают, когда обсуждают Формулу 1, – написал Бакстон. – Но после прорывного сезона-2019, думаю, людям пора оценить его по новой. Он оставался в стороне, пока Элбон и Гасли под музыку бегали вокруг кресла пилота Red Bull. Но я готов биться об заклад, что Даниил выступает на самом высоком и стабильном уровне в карьере. Думаю, он едет даже лучше, чем в том сезоне, когда опередил Дэна Риккардо в чемпионате».

Прошлый сезон Квят завершил на 13-м месте, набрав 37 очков.