«Квят выступает на высшем уровне в карьере». Мнение обозревателя Формулы 1
Известный гоночный журналист Уилл Бакстон считает, что поклонникам Формулы 1 пора перестать недооценивать российского гонщика
Даниил Квят в прошлом году вернулся в Формулу 1 после пропущенного сезона, сумел провести несколько ярких гонок и завоевал для Toro Rosso второй подиум в истории команды. Обозреватель официального сайта Ф1 Уилл Бакстон считает россиянина одним из наиболее недооцененных пилотов чемпионата.
Бакстон упомянул Квята в материале, в котором известные гоночные журналисты делятся ожиданиями от сезона-2020. Уилл отнес россиянина к числу пилотов, за которыми обязательно стоит следить в грядущем чемпионате мира.
«Квята почти всегда забывают, когда обсуждают Формулу 1, – написал Бакстон. – Но после прорывного сезона-2019, думаю, людям пора оценить его по новой. Он оставался в стороне, пока Элбон и Гасли под музыку бегали вокруг кресла пилота Red Bull. Но я готов биться об заклад, что Даниил выступает на самом высоком и стабильном уровне в карьере. Думаю, он едет даже лучше, чем в том сезоне, когда опередил Дэна Риккардо в чемпионате».
Прошлый сезон Квят завершил на 13-м месте, набрав 37 очков.
Читайте также:
Предыдущая новость
«Окон и Элбон выиграют гонки». Коронель предсказал сюрпризы в Формуле 1
Следующая новость
Организаторы Гран При Австралии отказались выгонять зрителей с трибун из-за коронавируса
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Квят выступает на высшем уровне в карьере». Мнение обозревателя Формулы 1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
21:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
01:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
02:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
01:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты