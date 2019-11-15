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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Квят вылетает в стену, а потом его машина загорается: видео

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Квят вылетает в стену, а потом его машина загорается: видео
Автор:
15 нояб. 2019 г., 20:50

Вторая пятничная тренировка в Бразилии закончилась для Toro Rosso поломкой обеих машин.

Примерно в середине второй тренировки Пьер Гасли остановился на трассе и сообщил о неполадках с двигателем. А его напарник Даниил Квят на последних минутах сессии вылетел в барьер в 12-м повороте.

Машина россиянина задела стену задним правым колесом, удар не выглядел достаточно сильным. Однако сразу после остановки из под капота машины Квята повалил густой дым, который не прекращался еще долгое время.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Денис Буденков

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