Квят вылетает в стену, а потом его машина загорается: видео
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Вторая пятничная тренировка в Бразилии закончилась для Toro Rosso поломкой обеих машин.
Примерно в середине второй тренировки Пьер Гасли остановился на трассе и сообщил о неполадках с двигателем. А его напарник Даниил Квят на последних минутах сессии вылетел в барьер в 12-м повороте.
Машина россиянина задела стену задним правым колесом, удар не выглядел достаточно сильным. Однако сразу после остановки из под капота машины Квята повалил густой дым, который не прекращался еще долгое время.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Квят вылетает в стену, а потом его машина загорается: видео
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