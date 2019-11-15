Квят вылетает в стену, а потом его машина загорается: видео

Примерно в середине второй тренировки Пьер Гасли остановился на трассе и сообщил о неполадках с двигателем. А его напарник Даниил Квят на последних минутах сессии вылетел в барьер в 12-м повороте.

Машина россиянина задела стену задним правым колесом, удар не выглядел достаточно сильным. Однако сразу после остановки из под капота машины Квята повалил густой дым, который не прекращался еще долгое время.