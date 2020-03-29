Квят выбрал быстрейших среди напарников и соперников

Даниил Квят является самым опытным российским гонщиком в Формуле 1 – он провел больше всех Гран При и соперничал с наибольшим числом напарников. В эфире телеканала Sky Sports он ответил на вопрос о том, кто из них был сильнее.

«Все мои напарники были очень сильны и очень быстры, – приводит слова Квята в эфире телеканала издание GP Blog. – Одним из самых быстрых был Риккардо. Я провел с ним хороший сезон в Red Bull. Но и остальные также были очень быстры».

Квята также спросили о самом быстром гонщике в Формуле 1: «Факты говорят сами за себя. Льюис Хэмилтон выиграл у всех. Он невероятно хорош в своем болиде Mercedes».

Наконец, россиянин вспомнил о подиуме Гран При Германии прошлого года: «Это был очень приятный момент. Я ранее вообще думал, что никогда больше не окажусь в Формуле 1. Так что этот подиум стал отличным призом».