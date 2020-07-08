Квят: вставать на колено – против русского менталитета

Прошедший в минувшие выходные Гран При Австрии ознаменовался акцией пилотов Формулы 1 против расизма. Все пилоты вышли в футболках со слоганом End Racism, а большинство также исполнило так называемый жест футболиста Колина Каперника, встав на одно колено.

Шесть гонщиков отказалось участвовать в коленопреклонении. Среди них оказался и россиянин Даниил Квят. Свое решение он объяснил чуждостью такого жеста его менталитету.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом и богом», – сказал Квят в эфире «Первого канала».