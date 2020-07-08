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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Квят: вставать на колено – против русского менталитета

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Квят: вставать на колено – против русского менталитета
Автор:
, редактор
8 июл. 2020 г., 12:28

Российский пилот объяснил отказ от участия в общем жесте против расизма

Прошедший в минувшие выходные Гран При Австрии ознаменовался акцией пилотов Формулы 1 против расизма. Все пилоты вышли в футболках со слоганом End Racism, а большинство также исполнило так называемый жест футболиста Колина Каперника, встав на одно колено.

Шесть гонщиков отказалось участвовать в коленопреклонении. Среди них оказался и россиянин Даниил Квят. Свое решение он объяснил чуждостью такого жеста его менталитету.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом и богом», – сказал Квят в эфире «Первого канала».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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