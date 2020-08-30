Квят возложил вину за финиш вне очковой зоны на неверную стратегию

В Бельгии российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят впервые в этом сезоне переиграл своего напарника по AlphaTauri Пьера Гасли в квалификации. Оба гонщика стартовали с шестого ряда, что дало им возможность выбирать шины на первый отрезок гонки.

Команда выбрала для них разные стратегии: Квят получил более быстрые шины Medium, а Гасли шины Hard, которые позволили бы ему дольше оставаться на трассе.

Однако авария Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла на седьмом круге спутала планы команды относительно Квята. Почти все гонщики, включая Квята, кто стартовал на Soft и Medium, отправились ставить себе свежие комплекты Hard, в расчете на то, что их хватит до конца гонки.

В свою очередь Гасли остался на трассе, провел пит-стоп позже и откатился в конец пелотона. Однако на свежих шинах Medium он смог прорваться на восьмое место, выбив Квята из очковой зоны.

По мнению россиянина, именно неудачная стратегия и предрешила для него исход Гран При.

«Не думаю, что мы выбрали правильную стратегию, так что нам предстоит разбор гонки, – читирует Квята пресс-служба команды. – Перед стартом мы не знали, как все сложится, так что выбрали две разные стратегии. Мне не повезло получить ту, которая оказалась неверной. Лучше бы я стартовал на жестких шинах, а так я постоянно чувствовал себя, словно оказался не в то время и не в том месте. На трассах типа Спа очень сложно сдерживать соперников на старых шинах».