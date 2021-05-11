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Формула 1 Новость

Квят вернется за руль машины Ф1 на тестах Pirelli

Россиянин в среду приступит к работе с 18-люймовыми шинами за рулем Alpine на трассе в Барселоне

Квят вернется за руль машины Ф1 на тестах Pirelli

В нынешнем сезоне Pirelli запланировала серию тестов для испытаний новых 18-дюймовых шин, которые Формула 1 получит в будущем сезоне. График предусматривает девять сессий и позволит всем командам (кроме отказавшейся Williams) поработать с новой резиной – для этого лишь требуется соответствующим образом переделать подвеску на шасси 2019 года. 

Во вторник и среду после Гран При Испании пройдут очередные шинные тесты. На этот раз участие в них примут сразу три команды: Alfa Romeo доверила работу в Барселоне Роберту Кубице, а Red Bull – Алексу Элбону. 

Со второго дня к заездам подключится Alpine – французская команда подтвердила, что за руль ее машины сядет Даниил Квят. Этой зимой россиянин стал тест-пилотом Alpine, но пока ни разу не имел возможности проехать по реальной трассе. 

 

Для 27-летнего уфимца эти заезды станут первыми на технике Ф1 с момента его ухода из AlphaTauri в конце 2020 года. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды Alpine

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